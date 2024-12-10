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AppWorks demo day 新創展示金融、醫療、教育科技應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

新創創投業者之初創投Appworks今天舉行聯合發表活動（demo day），包括之初加速器、緯創加速器，和首度來台由印尼電信（Telkomsek）和之初聯合成立的加速器（TINC）相關新創來台發表。

AppWorks董事長暨合夥人林之晨表示， 今年9月開始的29期AppWorks Accelerator #29，選出49組新創加入，這些新創由103位創業者組成，來自12個市場，包括台灣、越南、印尼、新加坡、香港、菲律賓及馬來西亞等，並有40%為連續創業者。有30組團隊今天登場，提供的服務包含金融科技、保健醫療與教育科技解決方案等。目前AppWorks 生態系活躍新創已達607家、1,846位創業者。過去一年來，所有創加總營業額達160億美元，創造2.4萬份工作機會；累積募資金額達64億美元，總估值則達到303億美元。過去半年，AppWorks的校友新創，也有許多達到不錯的里程碑，例如2019年成立的Dot Dot透過「快一點」產品協助餐飲商家數位轉型，提供線上點餐與支付服務。2023年推出的「點點付DDPay」進一步整合多種支付方式，優化餐飲業者的流程，已服務超過1.5萬家餐飲店，近期獲AppWorks領投，完成1.4億元A輪募資，將用於「快一點」的成長及推動「點點付」在菲律賓、印尼和泰國等海外市場的擴展。

Trans TRACK透過與各種硬體兼容、用於車隊管理的的SaaS平台，提供即時追蹤和 駕駛監控等可自訂功能。目前，TransTRACK已在印尼130多個城市落地，服務涵蓋物流、公共交 通和林業等領域。最近，TransTRACK完成了1,200萬美元的A輪融資，AppWorks 也參與了本次募資。

首度來台參與的TINC Batch 9團隊，這是由印尼電信（Telkomsel） 與AppWorks營運的企業垂直加速器。代表登台的兩個新創團隊，皆專注於打造B2B解決方案，在加速器期間，成功與 Telkomsel 聯手完成概念驗證（POC），共同促進印尼數位經濟的創新和成長。 經過三年多的緊密合作，AppWorks也與緯創集團已成功協助37組新創進行PoC。

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