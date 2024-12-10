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張忠謀自傳發表／張淑芬：他來台 改變兩人命運

聯合報／ 記者尹慧中王郁倫／台北報導

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳下冊新書發表會，他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通不聽勸言建立第二供應商，還讓忠誠的客戶也來說不能阻止，讓他既失望又驚訝。

Et tu這兩個字源自莎翁在凱撒大帝被刺殺那幕當中的一句（Et tu, Brute?），這句話正是驚訝失望中的發聲。

張忠謀在自傳中回憶一生中有兩次「與命運的約會」，第一次是一九五八年自熟悉的波士頓到陌生的達拉斯，向德州儀器報到；第二次是一九八五年，決定離開美國來到台灣。張忠謀夫人張淑芬曾說，張忠謀「與命運的約會」寫得很好，他來台灣，改變了兩人的命運。

張忠謀指出，「與命運的約會」來自於小羅斯福在第二次世界大戰時當總統時所說的，覺得很有氣魄。

他也回憶中學畢業跟同學租船夜遊黃浦江，一位同學趁酒意，跑到船頭大喊：黃浦江，我們還能在這裡住多久？這樣的豪情以前以後都不曾再有。

台積電 約會 莎士比亞

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