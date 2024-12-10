張忠謀自傳發表／寫作遵海明威 朗讀瓊瑤的詩
台積電創辦人張忠謀昨天在自傳發表會上說，他原本想當作家，但十七歲被父親一句「你要當作家，可能會餓肚子」，讓他的作家夢碎。張忠謀因此改讀理工，到進入半導體業任工程師、躍升總經理後，一路爬上護國神山之巔。
張忠謀完成自傳上、下冊共約卅萬字，在晚年一圓文學夢。不過，他坦言寫書太痛苦，現在他已無作家夢，拒絕再寫第三本。
張忠謀昨天導讀他的自傳，講述主題分成「危機與轉機」與「作家夢的碎片」兩部分。其中作家夢的碎片，張忠謀概敘不同的章節分別引用海明威、邱吉爾、瓊瑤、曹雪芹的紅樓夢、莎士比亞的話。
自詡是海明威信徒的張忠謀，在自傳下冊遵循海明威「簡單的字句，真實的感情」寫作提示，他以第一人稱敘事，也用接近意識流的方式書寫，將他八十七歲前的人生真實呈現。
他在書中引用邱吉爾的話，「黃金般的晨潮，黃銅般的午潮，鉛一般的黃昏，但是，每一個材料都很扎結實，而且我都盡擦亮，使得它熠熠地發光它特有的光彩。」比喻自己在德儀工作廿五年的潮起潮落，最終「德儀不再給我黃金了，我去別處找」。
張忠謀也在新書提到結束第一段卅年的婚姻和前妻分居到離婚。當時他也正處於打算德儀離職，經歷事業和婚姻雙輸的煎熬時刻。他說，瓊瑤的書他沒看幾本，但「庭院深深」書中一段詩是這段婚姻的寫照，決定分居時的心情，有如債償緣盡，他並當場誦讀這首詩。
後來他返台加入工研院，再到台積電。他自稱這是跟一場「與命運的約會」，而這句「rendezvous with destiny」是引述自小羅斯福擔任美國總統時在第二次世界大戰時的名言，他感覺很有氣魄。張忠謀幽默說，來台灣赴命運的約會，但搞錯約會地點跑去工研院，約會地點應該是台積電。
此外，張忠謀也稱曹雪芹是「他的英雄」，自傳下冊第十八章章名取為「開創鴻濛」描述台積電在一九八六年創立召集團隊的辛苦歷程；開創鴻濛一詞引述「紅樓夢」第五回至第六回章節，描述太虛幻境，「開創鴻濛，誰為情種」，比喻創立台積電；而張在新書所指的情種是他自己。
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