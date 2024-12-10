張忠謀自傳發表／蔡英文：曾幫寫APEC講稿 被退稿了

前總統蔡英文昨天出席台積電創辦人張忠謀自傳發表會，她表示張忠謀講話直接、沒有什麼修飾的言辭，她與張忠謀從不認識到有些摩擦，再到後來一起完成一些任務，「與一個人生充滿歷練經驗與智慧的人互動學習，是我從政生涯中非常重要的篇章」。

蔡英文致詞時說，廿年前台積電配合政府政策讓八吋晶圓廠延後兩年才到大陸投資，此關鍵決策讓先進製程根留台灣，現在最先進的晶片都優先在台灣製造，「讓我們看到張忠謀的遠見和宏觀，讓台灣半導體產業成為世界的產業」。

蔡英文表示，台積電在張忠謀領導之下，讓台灣的半導體供應鏈本土化，帶動台灣護國群山的造山運動，也讓台灣站上國際。

去年ＡＰＥＣ經濟領袖會議，張忠謀作為領袖代表出席，因為是最後一次，蔡英文表示她親自參與發言稿撰寫，修改很多內容，但是到張忠謀手上還是不滿意，被退稿了。她說，「當然他不知道我參與其中，不然他會客氣一點。」

蔡英文表示，但這就是他的態度，因為他的高標準，才能帶領台積電創新商業模式領先全球。