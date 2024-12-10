標準型DRAM市況冷颼颼 何時回溫要看三指標
標準型DRAM市況冷颼颼，報價一路回檔，業界坦言，當下產業發展確實比預期差，至於市場何時回溫，要看三大指標。
這三大指標是：首先，AI應用是否更加蓬勃發展，尤其是AI PC滲透率能否快速拉升，大量消化DRAM庫存；第二是三星、美光、SK海力士在高頻寬記憶體（HBM）拓市進展，是否為了衝刺HBM而大幅降低標準型DRAM投資，使得供給進一步收斂；第三是歐美國家對大陸產品實施禁令，是否真的出現轉單效應。
研調機構集邦科技提醒，由於大陸記憶體業者產能快速擴張，成為三星、SK海力士、美光等三大廠之外的最大供給來源，伴隨消費型電子產品需求持續弱化，不利2025年DRAM價格走勢，若廠商未能做好產能調控，整體產業庫存的去化速度將更加緩慢。
業界分析，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況也同步轉弱，且獲利能力較DRAM產品差。
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