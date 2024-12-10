DRAM供過於求報價急墜 南亞科、威剛、十銓繃緊神經
DRAM市場寒流來襲，研調機構集邦科技（TrendForce）旗下DRAMeXchange最新報告指出，今年下半年以來8Gb DDR4標準型DRAM均價已崩跌35.7%，隨著供過於求壓力延續，今年底至明年初報價跌幅恐會超乎預期。
隨著報價跌勢不止，法人認為，將不利南亞科（2408）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）以及創見（2451）等台灣DRAM相關業者後市。
DRAMeXchange調查發現，用於PC的標準型DRAM市況清淡，以8Gb（1Gbx8）DDR4顆粒為例，11月底均價滑落至1.35美元，比7月時的2.1美元崩跌35.7%。DDR5市況也不妙，11月16Gb DDR5均價為3.9美元，不僅較10月的4.05美元下跌3.7%，也比7月的4.65美元滑落16.1%。
業界分析，標準型DRAM報價一路修正，主要與終端需求不振及供給過剩有關。南韓媒體BusinessKorea網站報導，市場對智慧手機、PC等產品的需求尚未復甦，反映大陸等主要國家的國內氛圍依然疲軟，這導致大型資訊科技業者下調DRAM庫存。
供給方面，大陸DRAM廠雖然尚未在用於AI領域的高頻寬記憶體（HBM）等先進產品領域追上南韓業者，但在DDR4等標準型DRAM市場卻發動價格戰搶市，傳出長鑫存儲等大陸記憶體廠以大約1美元的價格銷售8Gb DDR4 DRAM，約為市價五折販售，導致價格一路崩跌。
隨著陸企價格戰延續與需求持續低迷，南韓證券分析師悲觀預期，DRAM價格在今年底和明年初預期跌幅會高於預期，「由於長鑫存儲和其他公司以低價銷售產品，因此直到明年第2季，DRAM供應成長率將超過需求成長率。」
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