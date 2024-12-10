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陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

緯創攜恩智浦攻車用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

緯創（3231）近年來積極朝高附加價值產業發展，不僅在AI伺服器大舉擴張能量，也衝刺車用領域布局，昨（9）日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP）共同成立聯合實驗室，作為創新研發中心，聚焦車用通訊解決方案，推動車輛電子電氣架構（EEA）發展。

緯創董事長林憲銘日前在法說會上指出，緯創車用領域朝上游、高附加價值的產品發展，專注發展利基型的商用車種，在車用顯示與控制板業務已有不少斬獲，目前業績貢獻雖然不大，但毛利率優於PC產品線，有助提升獲利能力。

緯創持續投入電動車領域，投資開發技術驗證能力，此次與恩智浦攜手成立的聯合實驗室，將提供完整的車用電子電氣架構驗證及開發環境，以加速軟體定義汽車（SDV）所需的新一代電子電氣架構創新開發、整合與應用。

緯創指出，新成立的聯合實驗室配置先進的車用通訊驗證與開發環境，結合恩智浦最新的車用半導體技術，包含S32G汽車網路處理器、VR5510電源管理產品、S32K微控制器與FS25安全系統產品，和最新一代的汽車網路解決方案S32J產品系列，結合恩智浦技術支援與緯創系統整合能力。

半導體 恩智浦 緯創

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