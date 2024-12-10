廣達績優締造最旺11月 營收連七月站穩千億元
代工大廠廣達（2382）昨（9）日公告11月合併營收1,413.54億元，連續七個月站穩千億元大關，並且是歷年最旺的11月，也是歷年單月營收第三高，月增4%、年增36.4%，反映AI伺服器與筆電出貨暢旺。
廣達累計前11月合併營收1.27兆元，年增28%，離2022年創下的年度新高1.28兆元僅一步之遙，外界看好，廣達今年營運將大豐收，全年業績改寫新猷無虞。廣達昨天股價跌1元、收296元。
廣達表示，11月筆電出貨360萬台，月增12.5%，但較去年同期減少5.26%。筆電出貨量月成長逾一成，主要受惠旺季需求、蘋果Macbook系列新品拉貨帶動。
展望本季筆電出貨，廣達維持先前法說會釋出的看法，預估出貨量將季減雙位數百分比，但平均銷售單價（ASP）會小幅成長，全年筆電出貨量則將年減個位數百分比。
伺服器方面，廣達指出，通用伺服器受惠客戶升級需求推升，下半年拉貨動能升溫，第4季需求又比第3季更強勁，明年通用伺服器出貨則估持平今年。
AI伺服器方面，廣達第4季已開始小量出貨輝達（NVIDIA）最新GB200伺服器，並於明年首季中下旬放量出貨。
廣達看好，明年AI伺服器營收將延續今年動能、成長「三位數百分比」，AI伺服器貢獻整體雲端業務占比將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。
仁寶昨日也公告11月合併營收796.66億元，受PC出貨下滑影響，月減6.8%，年減5.9%；前11月合併營收8,462.16億元，年減3.5%。
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