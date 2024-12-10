英特爾新技術 叫陣台積
英特爾營運陷入低潮，公司仍力圖反撲，在業界重量級會議「2024年IEEE國際電子元件會議」發表一系列先進技術，包括透過使用新材料減材釕（subtractive Ruthenium）以提升電晶體容量達25％，同時使用先進封裝的異質整合解決方案，首次讓吞吐量提高100倍，實現超快速晶片對晶片組裝，持續叫陣台積電（2330）。
在英特爾發表的一系列先進技術當中，以採用減材釕來強化晶片間訊號連接速度，讓先進封裝後訊號傳輸速度將可望快上100倍，最受關注。
法人看好，台廠當中，貴金屬材料廠光洋科是台灣進口釕數量最大的代理商，未來隨著釕在半導體先進技術扮演要角，光洋科將優先受惠，後續業績有望進入高速成長期。
英特爾表示，將使用減材釕提升薄膜電阻及降低氣隙效應，讓曝光製程時能減少氣隙排除區，且提高蝕刻準確度。業界說明，釕（Ru）是鉑金的附屬產品，跟鉑金很像，特性是穩定性極佳，因此主要應用在硬碟儲存產業。
英特爾強調，減材釕是一種新的關鍵替代金屬化材料，該公司相關團隊在研發測試工具中展示具備成本效益，且適用於大量生產的減材釕整合製程。採用具備氣隙特性的減法釕，可在間距小於或等於25奈米時，降低線間電容幅度達25％，凸顯出金屬化方案的減材釕在緊密間距中替代銅鑲嵌的優勢。此一解決方案將會出現在英特爾晶圓代工未來的製程節點中。
另外，為進一步推動環繞式閘極（GAA）微縮，英特爾晶圓代工也展示矽RibbonFET CMOS與用於微縮2D FET的閘極氧化物模組的工作成果，可提高元件效能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言