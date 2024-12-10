張忠謀自傳下冊新書發表 史詩級導讀引用莎翁對白

台積電（2330）創辦人張忠謀昨（9）日出席自傳下冊新書發表會，親自展開史詩級導讀，暢談一生的危機與轉機，以及作家夢。期間他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通不聽勸言建立第二供應商，還讓忠誠的客戶也來說不能阻止，讓他既失望又驚訝。

Et tu這兩個字源自莎翁在凱撒大帝被刺殺那幕當中的一句（Et tu, Brute?），這句話正是驚訝失望中的發聲。

談及作家夢，張忠謀說，這個夢在17歲時，曾被爸爸一句「要餓肚子」而打消念頭。他直言，作家不好玩，太苦了，苦的時候多，高興的時候少。至於可不可能有自傳第三冊。張忠謀說，「沒有啦，退休就退休了。」

張忠謀也在自傳中回憶一生中有兩次「與命運的約會」，第一次是1958年自熟悉的波士頓到陌生的達拉斯，向德州儀器（TI）報到；第二次是1985年，決定離開美國來到台灣。張忠謀夫人張淑芬曾說，張忠謀「與命運的約會」寫得很好，他來台灣，改變了兩人的命運。

張忠謀指出，「與命運的約會」來自於「rendezvous with destiny」，是小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）在第二次世界大戰時當總統時所說的，覺得很有氣魄。