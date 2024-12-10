張忠謀點評勁敵 英特爾欠缺新策略 三星遭遇技術問題

台積電（2330）創辦人張忠謀昨（9）日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。談到英特爾近期陷入低潮，張忠謀直言「欠缺新策略」是英特爾的致命傷，並且因太過衝刺晶圓代工服務（IFS）而錯失AI商機；三星則是「遭遇技術問題、非行政出問題」。

至於目前台積電遇到的地緣政治干擾，張忠謀坦言，不是他在任內所遇過的狀況，他不要越俎代庖，「交給現在的領導人去處理。」

談到台積電現在技術做得非常成功，張忠謀分析，主要應是自己在任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也很少。」並將台積電的製造優越與客戶信任之上再加上技術領先，7奈米後續更領先全球半導體業包含英特爾與三星。

張忠謀談台積電、英特爾與三星

張忠謀補充，最近20年，台積電的口號是「製造優先，客戶信任」，但1997年以前，台積電的口號沒有技術領先，當時講「技術領先」也沒有人相信，後來決定口號加上「技術領先」四個字。

張忠謀曾以「兩隻700磅大猩猩」來形容英特爾、三星這兩大勁敵，如今英特爾、三星都出現一些狀況。談到與英特爾的關係，張忠謀說：「我一直把英特爾當朋友。」

近期英特爾營運陷入低潮，分析英特爾的問題，張忠謀認為，「欠缺新策略」是致命傷，尤其前執行長基辛格上任後偏好衝刺晶圓代工服務，錯失AI商機，如今更面臨雙缺（缺新策略及新CEO），確實是個難題。

至於英特爾近期是否有來諮詢意見？張忠謀直言：「他們沒有來問我，我也不要他們來問我。」

外界關注張忠謀在自傳中提及與三星合作記憶體是「誘惑與野心的致命交集」。談到三星，張忠謀以「不知道的魔鬼，比知道的更險惡 」來形容這家南韓科技巨頭。對於現今三星遭遇的難題，張忠謀認為是「遭遇技術問題、非行政出問題」，而且現在南韓國內也有些狀況，更無助公司經營。

張忠謀自傳上冊發表後，事隔26年，昨天發表下冊，前總統蔡英文、廣達董事長林百里，台積電共同創辦人曾繁城、現任台積電董事長魏哲家、力積電董事長黃崇仁、宏達電董事長王雪紅、威盛董事長陳文琦、大陸工程董事長殷琪、國巨董事長陳泰銘等產業大咖都應邀出席。蔡英文受邀擔任致詞嘉賓，她說：「沒有人寫書隔26年才出第二集，但張忠謀的自傳和台積電的股票一樣，值得期待。」



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