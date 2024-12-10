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張忠謀點評勁敵 英特爾欠缺新策略 三星遭遇技術問題

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電創辦人張忠謀昨日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。 記者侯永全／攝影
台積電創辦人張忠謀昨日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。 記者侯永全／攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀昨（9）日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。談到英特爾近期陷入低潮，張忠謀直言「欠缺新策略」是英特爾的致命傷，並且因太過衝刺晶圓代工服務（IFS）而錯失AI商機；三星則是「遭遇技術問題、非行政出問題」。

至於目前台積電遇到的地緣政治干擾，張忠謀坦言，不是他在任內所遇過的狀況，他不要越俎代庖，「交給現在的領導人去處理。」

談到台積電現在技術做得非常成功，張忠謀分析，主要應是自己在任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也很少。」並將台積電的製造優越與客戶信任之上再加上技術領先，7奈米後續更領先全球半導體業包含英特爾與三星。

張忠謀談台積電、英特爾與三星
張忠謀談台積電、英特爾與三星

張忠謀補充，最近20年，台積電的口號是「製造優先，客戶信任」，但1997年以前，台積電的口號沒有技術領先，當時講「技術領先」也沒有人相信，後來決定口號加上「技術領先」四個字。

張忠謀曾以「兩隻700磅大猩猩」來形容英特爾、三星這兩大勁敵，如今英特爾、三星都出現一些狀況。談到與英特爾的關係，張忠謀說：「我一直把英特爾當朋友。」

近期英特爾營運陷入低潮，分析英特爾的問題，張忠謀認為，「欠缺新策略」是致命傷，尤其前執行長基辛格上任後偏好衝刺晶圓代工服務，錯失AI商機，如今更面臨雙缺（缺新策略及新CEO），確實是個難題。

至於英特爾近期是否有來諮詢意見？張忠謀直言：「他們沒有來問我，我也不要他們來問我。」

外界關注張忠謀在自傳中提及與三星合作記憶體是「誘惑與野心的致命交集」。談到三星，張忠謀以「不知道的魔鬼，比知道的更險惡 」來形容這家南韓科技巨頭。對於現今三星遭遇的難題，張忠謀認為是「遭遇技術問題、非行政出問題」，而且現在南韓國內也有些狀況，更無助公司經營。

張忠謀自傳上冊發表後，事隔26年，昨天發表下冊，前總統蔡英文、廣達董事長林百里，台積電共同創辦人曾繁城、現任台積電董事長魏哲家、力積電董事長黃崇仁、宏達電董事長王雪紅、威盛董事長陳文琦、大陸工程董事長殷琪、國巨董事長陳泰銘等產業大咖都應邀出席。蔡英文受邀擔任致詞嘉賓，她說：「沒有人寫書隔26年才出第二集，但張忠謀的自傳和台積電的股票一樣，值得期待。」


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