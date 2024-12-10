快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

鴻海搶吃AI商機再下一城 出售堺工廠改建數據中心

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海（2317）集團衝刺AI商機再下一城，旗下夏普與日本電信巨頭KDDI昨（9）日宣布，於夏普堺工廠舊址簽署基本協議。KDDI將接收夏普堺工廠舊址的土地、建築物及電力設備，計劃2024財年內開始進行AI數據中心改建工程，並於2025財年內正式投入營運。

法人認為，夏普與KDDI合作拍板，對鴻海而言有三大意義，首先是助力集團擴大搶食AI商機，其次是夏普透過此次資產出售，將推進資產輕量化，確立以品牌業務為核心的業務結構，轉型再邁大步；第三是夏普順利轉型後，未來對鴻海業外將是助力大於阻力，有利鴻海集團整體財報表現。

夏普與KDDI合作資料中心
夏普與KDDI合作資料中心

此外，由夏普、KDDI、美超微（Supermicro）以及Data Section等四家公司共同推進的AI數據中心建設協議已告一段落。然而，美超微與Data Section仍將繼續與雙方合作，共同致力於AI數據中心的建設與營運。

隨著夏普出售資產，持續跨足先進科技領域，已不再是鴻海集團的包袱，除轉型與KDDI攜手跨足AI資料中心外，該公司之前也宣布跨足扇出型層壓式封裝（FOLP），將透過既有面板工廠，攜手日本電子元件廠Aoi Electronics揮軍先進封裝領域，2026年投產，月產2萬片。

日本電子元件廠Aoi Electronics、夏普及Sharp Display Technology已簽訂協議，Aoi將利用夏普面板工廠的廠房與設施，興建半導體後段製程產線。Aoi將在夏普三重工廠第一廠房打造先進半導體面板封裝產線，目標2026年全面投產，月產能2萬片。

夏普指出，上述先進封裝產線將用來生產Aoi的FOLP。夏普表示，根據協議內容，今後三家公司考慮在半導體後段製程進行合作，以加快產線建置和全面進行量產。

日經新聞報導指出，夏普持續縮小面板工廠，並擴大生產半導體產品，英特爾和14家日系合作夥伴將活用夏普的面板工廠、研發半導體生產技術。英特爾將和Omron、Resonac、村田機械等14家日系供應商，著手研發負責半導體組裝的「後端製程」技術，且將活用夏普的面板工廠做為研發場所。

半導體 夏普 面板

延伸閱讀

鴻海電芯再2個月開始量產 和碩將在高雄成立500人研發團隊

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

鴻海、雙鴻 挑逾四個月

高盛：摺疊手機專利增加反映三趨勢 嘉惠鴻海等四台廠

相關新聞

相隔26年…自傳下冊發表 張忠謀：在台積沒做很壞決定

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳發表會，他評論台積電的技術領先，主要是他任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也...

張忠謀自傳發表／寫作遵海明威 朗讀瓊瑤的詩

台積電創辦人張忠謀昨天在自傳發表會上說，他原本想當作家，但十七歲被父親一句「你要當作家，可能會餓肚子」，讓他的作家夢碎。...

張忠謀自傳發表／張淑芬：他來台 改變兩人命運

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳下冊新書發表會，他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通不聽勸言建立第二供應...

張忠謀自傳發表／蔡英文：曾幫寫APEC講稿 被退稿了

前總統蔡英文昨天出席台積電創辦人張忠謀自傳發表會，她表示張忠謀講話直接、沒有什麼修飾的言辭，她與張忠謀從不認識到有些摩擦...

張忠謀點評勁敵 英特爾欠缺新策略 三星遭遇技術問題

台積電創辦人張忠謀昨（9）日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。談到英特爾近期陷入低潮，張忠謀直言「欠缺...

張忠謀自傳下冊新書發表 史詩級導讀引用莎翁對白

台積電創辦人張忠謀昨（9）日出席自傳下冊新書發表會，親自展開史詩級導讀，暢談一生的危機與轉機，以及作家夢。期間他三度引用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。