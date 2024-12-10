宏碁集團創辦人施振榮：85歲二次退休

宏碁（2353）集團創辦人施振榮退而不休，近期許願將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒，但仍會繼續貢獻公益事業，未來心願是要讓「台灣貓群（CATs）、名揚四海」。目前施振榮僅在上市櫃公司擔任董事，以董事長身分負責營利事業以性質偏社會企業的公司居多。

施振榮6日在閉門舉辦的「退休20周年感恩音樂會」上指出，退休後壓力減少，身體也變好。雖然施太太不讓他工作太忙碌，限制他不能過於忙碌，最後還號召家中其他成員一起來管他。

施振榮許願，五年後85歲時將二次退休，希望將目前擔任營利事業的董事長職位交棒，但還會繼續投入公益，也會擔任藝文團隊的啦啦隊長。

施振榮表示，接下來最大心願要落實讓台灣成為東方矽文明的發祥地，具體來說，就是進一步整合台灣的文化（Culture）、藝術（Art）、科技（Technology）對全世界做出貢獻，讓「台灣貓群、名揚四海」。

施振榮今年79歲，1976年創立宏碁，至今48年。