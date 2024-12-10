快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

宏碁集團創辦人施振榮：85歲二次退休

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團創辦人施振榮退而不休，近期許願將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒，但仍會繼續貢獻公益事業，未來心願是要讓「台灣貓群（CATs）、名揚四海」。目前施振榮僅在上市櫃公司擔任董事，以董事長身分負責營利事業以性質偏社會企業的公司居多。

施振榮6日在閉門舉辦的「退休20周年感恩音樂會」上指出，退休後壓力減少，身體也變好。雖然施太太不讓他工作太忙碌，限制他不能過於忙碌，最後還號召家中其他成員一起來管他。

施振榮許願，五年後85歲時將二次退休，希望將目前擔任營利事業的董事長職位交棒，但還會繼續投入公益，也會擔任藝文團隊的啦啦隊長。

施振榮表示，接下來最大心願要落實讓台灣成為東方矽文明的發祥地，具體來說，就是進一步整合台灣的文化（Culture）、藝術（Art）、科技（Technology）對全世界做出貢獻，讓「台灣貓群、名揚四海」。

施振榮今年79歲，1976年創立宏碁，至今48年。

施振榮 董事長 退休

延伸閱讀

冬盟／觀眾占據應援舞台與啦啦隊熱舞引怨聲 網：這裡是自由座吧！

中職／傳啦啦隊Yuri和菲菲也要離開樂天 可能加入小龍女

中職／啦啦隊琳妲享受「未滿30歲」曬幾近裸照 網：流鼻血了

中職／峮峮日本職籃當啦啦隊 網見應援服留四字：不忍卒睹

相關新聞

相隔26年…自傳下冊發表 張忠謀：在台積沒做很壞決定

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳發表會，他評論台積電的技術領先，主要是他任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也...

張忠謀自傳發表／寫作遵海明威 朗讀瓊瑤的詩

台積電創辦人張忠謀昨天在自傳發表會上說，他原本想當作家，但十七歲被父親一句「你要當作家，可能會餓肚子」，讓他的作家夢碎。...

張忠謀自傳發表／張淑芬：他來台 改變兩人命運

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳下冊新書發表會，他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通不聽勸言建立第二供應...

張忠謀自傳發表／蔡英文：曾幫寫APEC講稿 被退稿了

前總統蔡英文昨天出席台積電創辦人張忠謀自傳發表會，她表示張忠謀講話直接、沒有什麼修飾的言辭，她與張忠謀從不認識到有些摩擦...

張忠謀點評勁敵 英特爾欠缺新策略 三星遭遇技術問題

台積電創辦人張忠謀昨（9）日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。談到英特爾近期陷入低潮，張忠謀直言「欠缺...

張忠謀自傳下冊新書發表 史詩級導讀引用莎翁對白

台積電創辦人張忠謀昨（9）日出席自傳下冊新書發表會，親自展開史詩級導讀，暢談一生的危機與轉機，以及作家夢。期間他三度引用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。