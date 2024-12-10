快訊

家裡都是血！苗栗男砍殺母、子反鎖家門墜樓亡 10歲童報警

今明晴暖上看30度高溫 吳德榮：周六首波「強烈」冷氣團機率高

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

雙A來電上月績增雙位數 保守看待本季 PC 業務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
宏碁、華碩11月業績反彈，分別月增20.9%、11.06%。示意圖。（美聯社）
宏碁、華碩11月業績反彈，分別月增20.9%、11.06%。示意圖。（美聯社）

PC品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）11月營收出爐，在經過10月低檔後，宏碁、華碩11月業績反彈，分別月增20.9%、11.06%。展望後市，華碩對本季營運較為保守，已預警PC業務可能「旺季不旺」。

華碩11月集團營收554.56億元、年增28.52%。11月品牌營收514.2億元、年增27.06%；累計今年前11月集團營收5,385.51億元、年增20.37%。

華碩先前表示，經過第3季高基期出貨後，第4季需求相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨。展望第4季，華碩預估PC電腦營收季減15%、年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5%至10%、年增逾30%。

雙A近六月營收
雙A近六月營收

華碩前三季伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，公司期盼明年第1季正式增量出貨。

在AI PC方面，華碩共同執行長許先越曾說，今年中推出Copilot+ PC，已取得逾25%全球市占率，第3季電競筆電與AI PC均顯著成長，會持續擴大投入，明年上半年迎接電競產品升級周期，會加速多款AI PC導入。

宏碁11月營收227.49億元、年增13.1%；累計前11月營收2,401.55億元、年增10.4%。其中，個人電腦及顯示器產品11月營收年增11%、累計前11月營收年增9.4%。Chromebook產品11月營收年增54.1%，展現強勁動能。

宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業占11月營收26.8%、累計前11月營收占28.3%。集團孵化中的事業營運有很多亮點，包括專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技11月營收年增3.3%、累計前11月營收年增64.4%。


延伸閱讀

宏碁集團創辦人施振榮：85歲二次退休

營收 華碩

延伸閱讀

喬山營收／11月52.1億元歷史次高 全年營運可望再創佳績

華碩營收／11月雙成長 月增逾一成

00878規模增長速度強壓00919、006208！ 金控前11月獲利發威也提前卡位

保瑞營收／11月16.83億元、年增49.39% 前11月年增三成

相關新聞

相隔26年…自傳下冊發表 張忠謀：在台積沒做很壞決定

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳發表會，他評論台積電的技術領先，主要是他任內「沒有做了很壞的決定，即使有比較壞的決定，但也...

張忠謀自傳發表／寫作遵海明威 朗讀瓊瑤的詩

台積電創辦人張忠謀昨天在自傳發表會上說，他原本想當作家，但十七歲被父親一句「你要當作家，可能會餓肚子」，讓他的作家夢碎。...

張忠謀自傳發表／張淑芬：他來台 改變兩人命運

台積電創辦人張忠謀昨天出席自傳下冊新書發表會，他三度引用莎士比亞劇中對白Et tu「你也」，形容高通不聽勸言建立第二供應...

張忠謀自傳發表／蔡英文：曾幫寫APEC講稿 被退稿了

前總統蔡英文昨天出席台積電創辦人張忠謀自傳發表會，她表示張忠謀講話直接、沒有什麼修飾的言辭，她與張忠謀從不認識到有些摩擦...

張忠謀點評勁敵 英特爾欠缺新策略 三星遭遇技術問題

台積電創辦人張忠謀昨（9）日於自傳下冊新書發表會大談台積電兩大勁敵英特爾與三星。談到英特爾近期陷入低潮，張忠謀直言「欠缺...

張忠謀自傳下冊新書發表 史詩級導讀引用莎翁對白

台積電創辦人張忠謀昨（9）日出席自傳下冊新書發表會，親自展開史詩級導讀，暢談一生的危機與轉機，以及作家夢。期間他三度引用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。