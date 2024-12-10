雙A來電上月績增雙位數 保守看待本季 PC 業務
PC品牌雙A宏碁（2353）、華碩（2357）11月營收出爐，在經過10月低檔後，宏碁、華碩11月業績反彈，分別月增20.9%、11.06%。展望後市，華碩對本季營運較為保守，已預警PC業務可能「旺季不旺」。
華碩11月集團營收554.56億元、年增28.52%。11月品牌營收514.2億元、年增27.06%；累計今年前11月集團營收5,385.51億元、年增20.37%。
華碩先前表示，經過第3季高基期出貨後，第4季需求相對不明確，通路夥伴對第4季審慎備貨。展望第4季，華碩預估PC電腦營收季減15%、年增逾20%，零組件與伺服器營收季增5%至10%、年增逾30%。
華碩前三季伺服器出貨以搭載輝達H100晶片的產品為主，10月開始出貨H200產品。GB200伺服器今年第4季將提供少數樣品給客戶驗證，公司期盼明年第1季正式增量出貨。
在AI PC方面，華碩共同執行長許先越曾說，今年中推出Copilot+ PC，已取得逾25%全球市占率，第3季電競筆電與AI PC均顯著成長，會持續擴大投入，明年上半年迎接電競產品升級周期，會加速多款AI PC導入。
宏碁11月營收227.49億元、年增13.1%；累計前11月營收2,401.55億元、年增10.4%。其中，個人電腦及顯示器產品11月營收年增11%、累計前11月營收年增9.4%。Chromebook產品11月營收年增54.1%，展現強勁動能。
宏碁建立多重事業引擎的策略持續發酵，非電腦及顯示器相關事業占11月營收26.8%、累計前11月營收占28.3%。集團孵化中的事業營運有很多亮點，包括專攻AI伺服器及工作站的安圖斯科技11月營收年增3.3%、累計前11月營收年增64.4%。
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