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中華電AI方案助攻 衝刺ESG

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）近年以科技減碳、再生能源，數位賦能、族群共融為ESG落實主軸，去年更達成營收成長與碳排放脫勾，營收持續成長下，自身營運的碳排放也持續下降，且超乎國際標準，近年更積極以AI助攻ESG，除降低自身營運碳排，更助攻夥伴透過智慧交通、智慧農業等解決方案，節能減碳，邁向永續。

中華電信研究院院長蘇添財表示，中華電信以科技減碳及再生能源兩大策略減少碳排，近年營收成長與碳排放已經脫勾，2020年來年營收從1,786億元升至2023年的1,887億元，自身營運（範疇一、範疇二）碳排從79萬噸降至66.4萬噸，較基準年減碳15.9%，超過國際科技基礎減量目標的6.5%。

中華電信 減碳 營收

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