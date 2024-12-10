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中華電減碳啟動新採購機制 邀供應鏈共同加入淨零行列

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

中華電信（2412）每年採購金額高達620億元，董事長簡志誠昨（9）日表示，推動供應鏈低碳轉型，邀請供應商加入淨零減碳行列，2025年啟動新採購機制，3,000萬元以上採購案，投標廠商須符合碳盤查機制，2027年起符合相關機制才能投標。

簡志誠表示，中華電信近年積極降低IDC機房、基地台及各機房營運大樓等與自身相關的碳排（範疇一、範疇二），但供應鏈夥伴的排碳占七成以上，因此制定新採購機制，攜手合作夥伴達成，2030年中華電信供應鏈碳排放減半、2050年達成淨零排放目標。

中華電信新採購機制
中華電信新採購機制

中華電信表示，推動供應鏈低碳轉型，擴大永續影響力，供應鏈減碳不只是團結力量大，還需在產品生命周期中的每個環節減少碳足跡。自2025年起，逾3,000萬元以上採購案，投標廠商必須提供產品及服務碳足跡，並配合執行溫室氣體盤查與驗證；自2027年起，需具備產品／服務碳足跡第三方查證證書方可投標。

中華電信啟動新採購機制，也應證市場常說的「 No ESG，No Business」的趨勢。

中華電信每年採購金額高達620億元左右，重點採購包含智慧手機、基地台、IDC、雲端服務、光纖、用戶端設備、太陽能、風電等。供應商包含蘋果、三星，諾基亞、愛立信、台灣亞馬遜網路服務、微軟，智易及合勤控等超過2,000家。此外，今年起中華電信分批將工程車及公務車陸續汰換更新為電動車，2027年起全面採購電動車。

近年中華電信持續推動綠色營收及綠色採購，綠色營收從2021年占比11.99%提升到2023年16%，去年綠色採購金額182.4億元，占整體採購29.4%，更訂下2035年綠色採購金額超過五成，在地採購九成以上的目標。


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