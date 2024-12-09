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英業達NPU IP獲EETIMES 2024亞洲金選獎 新產品已有客戶新案進行中

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
英業達VectorMesh NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。圖為英業達資深副總經理暨數位長陳維超。圖／英業達提供
英業達VectorMesh NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。圖為英業達資深副總經理暨數位長陳維超。圖／英業達提供

英業達（2356）去年首季發表的VectorMesh Neural Processing Unit IP (NPU IP) 參加2024 EE Awards Asia（亞洲金選獎），榮獲「年度最佳 IP/Processor (金選潛力標竿)」獎，首次參賽就獲獎，並與數家國際處理器大廠並列榜單；英業達上季推出的Parva系列新NPU，已有客戶新案在進行中。

英業達資深副總經理暨數位長陳維超表示，英業達自研的NPU擁有低邏輯閘數與獨家高運算元密度設計架構，於 PPA (效能/功耗/面積)表現出色，不僅降低硬體開發成本，另也推出市場少數自研 AI toolchain 一站式的 NPU IP 導入服務，更大幅降低時間與溝通成本，進而創造更大效益。

英業達AI 晶片設計處資深處長徐國翰說，目前 VectorMesh NPU IP 也於兩家上市 IC 設計公司的 AI 高整合晶片，過系統性驗證，終端產品應用為透過 AI 進行影像辨識及特殊數學運算類型，皆需在低功耗的嚴苛條件下，維持 AI 應用性能水準。

英業達VectorMesh NPU IP依據終端應用所需的算力大小，分為「Minima」、「Parva」、「Magna」三大系列，低功耗與高效能皆為主打優勢。

英業達上季正式發表的Parva系列型號P200 NPU，於終端應用為「VLM(Vision-Language Model)」，算力可達16TOPS，已有一客戶新案正在進行中。

同時，基於這顆升級版架構的Magna系列型號 M100 NPU，算力提升至100TOPS起，主攻AI PC等訓練與推論兼具的運算裝置，並支援新型態多模態模型訓練，可處理與整合包括語音、文字、圖片和影片等多種資料型態，為市場上少數能支援多樣性AI模型的新世代NPU IP。

亞洲金選獎由《EE Times》與《EDN》出版集團 ASPENCORE 台灣與亞洲團隊主辦，邀請專業技術媒體及科技人士進行評選，共集結全球170家公司角逐企業獎、產品獎(台灣)、產品獎(亞洲)、技術平台獎、創新獎與推薦獎六大類別總計36個獎項。

其中英業達獲得的「年度最佳 IP/Processor (金選潛力標竿)」獎為產品獎的「IP/Processor」類別，台灣區與亞太區計有35家參與。

AI 英業達

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