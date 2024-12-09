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張忠謀溢文采 紅樓夢、瓊瑤、沙翁名句埋作家夢碎片

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程，並親自為現場來賓導讀。記者侯永全／攝影
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程，並親自為現場來賓導讀。記者侯永全／攝影

張忠謀9日出席新書發表會，提到在上下集總計29萬字內容中，穿插或援引許多喜愛作家的語句，他在現場念詩及讀譯句，搭配他自己人生際遇感受，這些段落是他「作家夢的碎片」，從海明威、邱吉爾、瓊瑤、曹雪芹的紅樓夢、莎士比亞，可見他的文學涉獵之廣，不過他坦言寫書太痛苦，已無作家夢，斷然拒絕再寫第三本。

《張忠謀自傳下集》撰寫6年終於問世，半導體、PC供應鏈相關大老都出席，張忠謀發表感性演說，他表示，在德儀台積電（2330）的時光有危機也有轉機，而17歲他的作家夢就被父親「要餓肚子的」一句話打消，但碎片一直沒消失，在自傳中也散落各處，但當遠見天下事業群發行人王力行問，新書只寫到2018年退休，是否還會寫第三集？張忠謀想也不想秒答：不會寫了，我沒有作家夢。

張忠謀表示，他是美國文豪海明威的忠實信徒，海明威對年輕作者的勸告是，簡單的字句，真實的感情，他的自傳兩者兼具，而海明威曾寫一個短篇小說〈基里孟加羅山之雪峯〉，吐露主角垂死前的縹緲之思，而這也促使他不再拖延，避免未來沒機會寫的遺憾。

他也回憶中學畢業跟同學租船夜遊黃浦江，一位同學趁酒意，跑到船頭大喊：黃浦江，我們還能在這裡住多久？這樣的豪情以前以後都不曾再有。

張忠謀也念了一段他自己翻譯自由女神基石上的詩句，在德儀的25年時光，則引用邱吉爾的詩及王國維的《人間詞話》：獨上高樓望盡天涯路。

張忠謀也不避諱提到離婚的前妻，他表示，瓊瑤的書他沒看幾本，但《庭院深深》這本書中的一段詩非常寫照他跟前妻結婚30年，決定分居時的心情，有如債償緣盡，當場誦讀這首觸動他的詩：

記得那日花底相遇，我問你心中有何希冀？

你向我輕輕私語：「要你，要你，要你！」

記得那夜月色旖旎，你問我心中有何祕密？

我向你悄悄私語：「愛你，愛你，愛你！」

但是今夕何夕，你我為何不交一語？

我不知你有希冀，你也不問我心底祕密，只有杜鵑鳥在林中唏噓：

「不如離去！不如離去！」

而後他返台加入工研院，再到台積電，他自稱這是跟命運的約會，這句「rendezvous with destiny」，是引述自小羅斯福（Franklin Delano Roosevelt）時任總統在第2次世界大戰時的名言，他感覺很有氣魄，因此多次引用在自傳中，而後他創立台積電，他也稱加入德儀是命運的約會。

張忠謀則稱曹雪芹是「他的英雄」，在第十八章章名取為「開創鴻濛」描述台積電在1986年創立召集團隊的辛苦歷程。張忠謀解釋，開創鴻濛一詞引述自《紅樓夢》的第五回至第六回章節，描述太虛幻境，「開創鴻濛，誰為情種」，譬喻創立台積電（鴻濛，古代中華文化世界觀，天地形成之前的渾沌之氣），而他本身就是情種，而《紅樓夢》裡的情種則是林黛玉。

張忠謀也愛引用莎士比亞的名句，他在台積電28奈米技術突破時，引用沙翁的《凱薩大帝》詩句及一句話「有好結果的事都是好事」來形容這次高潮，但在當28奈米製程產能過剩，一家忠誠的客戶跑來說也要學高通減少訂單轉單格羅方德時，張忠謀感到失望跟驚訝，忍不住講「你也……」，這句話是引用凱薩最後一句台詞「你也有份嗎？布魯特斯」，布魯特斯是凱薩的養子兼親信，沒想到最後也加入捅刀的行列，為西方文學經典中關於背叛的經典場面。

人生中「野心跟誘惑的致命交集」

最後他坦言，一生中有許多野心與誘惑的致命交集，第一次就是他在德儀時，充滿野心想當CEO，因為當時德儀是世界最大的半導體公司，若能取得大位能做很多事，但還好沒有致命，但仍很不幸的，讓他低潮失望了5~6年。

第二次是也是他在德儀時，當時前CEO海格底帶領德儀進入半導體，把德儀做得十分繁榮，但新董事長夏伯特則也企圖把德儀帶向另一個高峰，就是消費電子產業。

第三次野心與誘惑的致命交集主角都是記憶體，張忠謀當時進入台積電第七年，他表示，台灣當時有兩人中了記憶體的誘惑，一位是宏碁（2353）董事長施振榮，一位是工研院當時副院長史欽泰。前者創立德碁，後者就是次微米計畫(世界先進（5347）前身)，後來世界先進在蔡力行的決策下放棄記憶體轉回晶圓代工才上軌道，德碁則因德儀退出記憶體，最後賣給台積電。

張忠謀提到三星曾招手邀請台積電跟三星合作記憶體，他以「不知道的魔鬼，也許比知道的更險惡。」表示無論如何不會跟三星合作。

台積電創辦人張忠謀（左）下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程，並親自為現場來賓導讀。記者侯永全／攝影
台積電創辦人張忠謀（左）下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程，並親自為現場來賓導讀。記者侯永全／攝影

台積電 張忠謀 德儀

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