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鴻海旗下夏普與KDDI簽署AI數據中心建設協議

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影
鴻海董事長暨夏普會長劉揚偉。記者蕭君暉／攝影

鴻海（2317）集團旗下夏普股份有限公司與KDDI股份有限公司9日晚間於夏普堺工廠舊址，建設AI數據中心並盡早投入運營達成共識，並簽署了基本協議書。

KDDI將接收夏普堺工廠舊址的土地、建築物及電力設備，計劃於2024財年內開始將其轉型為AI數據中心的改建工程，並於2025財年內正式投入運營。

夏普通過此次資產出售，將推進資產輕量化，確立以品牌業務為核心的業務結構，同時協助KDDI快速建設數據中心。

此外，與此同時，由夏普、KDDI、Supermicro，以及Data Section股份有限公司，四家公司共同推進的AI數據中心建設協議已告一段落。然而，Supermicro與Data Section仍將繼續與雙方合作，共同致力於AI數據中心的建設與運營。

夏普與KDDI將通過AI數據中心的建設，攜手各行各業的商業夥伴，共同推動可持續社會的構建，並為日本整體的活性化做出貢獻。

AI 夏普

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