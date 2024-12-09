巨有與立衛攜手 成為策略合作夥伴
巨有科技（8227）於9日宣布，攜手立衛科技（5344），提升台積電（2330）ASIC 量產測試服務產能。
巨有表示，該公司與立衛結盟為策略合作夥伴，共同提升測試服務產能。此合作將有效縮短客戶交期，並加速產品上市，助力客戶實現更快速的市場布局。
巨有指出，該公司設有專業的測試研發團隊與台北In-house測試廠房，但隨著市場需求持續成長，原有的測試產能已無法滿足需求，因此透過與立衛攜手合作，以測試設備託管與外包模式為基礎，展開深度合作。巨有將專注於測試程式與製具開發，再交由立衛進行量產。
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