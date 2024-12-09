快訊

正妹與閨密出國淪豬仔返台 白狼張安樂出手營救？警方這麼說

山下智久個資遭洩漏…松機貴賓室員工PO社群 營運商證實開罰

年金停砍公聽會 李來希痛批國家「亂撒幣」：退休軍公教哀鴻遍野

巨有與立衛攜手 成為策略合作夥伴

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

巨有科技（8227）於9日宣布，攜手立衛科技（5344），提升台積電（2330）ASIC 量產測試服務產能。

巨有表示，該公司與立衛結盟為策略合作夥伴，共同提升測試服務產能。此合作將有效縮短客戶交期，並加速產品上市，助力客戶實現更快速的市場布局

巨有指出，該公司設有專業的測試研發團隊與台北In-house測試廠房，但隨著市場需求持續成長，原有的測試產能已無法滿足需求，因此透過與立衛攜手合作，以測試設備託管與外包模式為基礎，展開深度合作。巨有將專注於測試程式與製具開發，再交由立衛進行量產。

台積電 布局

延伸閱讀

與台積電男友1年見不到3次！3年「零親密接觸」 她無奈想分手

中部環保團體「示愛」台積電 提這3大環保訴求

0050換股加入航運股未來還會好？現在投資來得及嗎？重點該放在科技股跟台積電

0050、00924、00646、00757或高股息ETF選誰好？ 要靠自己研究沒有標準答案

相關新聞

張忠謀徵詢黃仁勳任台積電CEO遭拒 本人親自還原現場

台積電（2330）創辦人張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，現場與會者翻書聲不斷，並回應出版社先前已蒐集的...

張忠謀溢文采 紅樓夢、瓊瑤、沙翁名句埋作家夢碎片

張忠謀9日出席新書發表會，提到在上下集總計29萬字內容中，穿插或援引許多喜愛作家的語句，他在現場念詩及讀譯句，搭配他自己...

應該更注重AI...談英特爾現況困境 張忠謀這樣回應

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，並回應媒體提問自傳提及的關於英特爾的不少故事與...

張忠謀談英特爾的確面臨難題 問到現在的處境他回應了

《張忠謀自傳下冊》今日下午舉行新書發表會，台積電創辦人張忠謀在與遠見天下事業群發行人王力行對談的環節時，被問到英特爾現在...

張忠謀史詩級導讀自傳 隱藏莎翁引述赫見28奈米汗與淚

台積電（2330）創辦人張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，現場與會者翻書聲不斷，張忠謀在自傳導讀暢談，一...

難得展現文人情懷...張忠謀導讀自傳下冊 談他「作家夢的碎片」

《張忠謀自傳下冊》今日下午舉行新書發表會，台積電創辦人張忠謀親自為現場來賓導讀，在台上並難得展現他的文人情懷面貌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。