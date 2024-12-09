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影／UberEats併購foodpanda案 公平會宣布延長審查60天

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
Uber Eats併購foodpanda案受到各界關注，公平會原訂在12月19日前完成審查，但公平會副主委陳志民今天表示，此案仍要進一步審議，因此決定延長60個工作日，最晚到3月21日會公布結果。記者余承翰／攝影
Uber Eats併購foodpanda案受到各界關注，公平會原訂在12月19日前完成審查，但公平會副主委陳志民今天表示，此案仍要進一步審議，因此決定延長60個工作日，最晚到3月21日會公布結果。記者余承翰／攝影

Uber Eats併購foodpanda案受到各界關注，公平會原訂在12月19日前完成審查，但公平會副主委陳志民今天表示，此案仍要進一步審議，因此決定延長60個工作日，最晚到3月21日會公布結果。

陳志民指出，延長審查時間原因有二，一是兩平台市占率很高，結合案集中度增加後，對市場集中度限制結果顯著，所以要多一點間進一步經濟分析。二是行政程序法對重大結合案要求對當事人要保障，因此要請當事人到會說明。

公平會今天臨時舉行記者會宣布延長審查60個工作日，但也說是實際做出決定的時間仍須視審查進度及公平會委員會議討論情形而定。

併購 公平會

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