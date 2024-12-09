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張忠謀徵詢黃仁勳任台積電CEO遭拒 本人親自還原現場

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀。記者鄭清元／攝影
台積電創辦人張忠謀。記者鄭清元／攝影

台積電（2330）創辦人張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，現場與會者翻書聲不斷，並回應出版社先前已蒐集的記者提問，其中張忠謀在自傳提及不僅一次而是二度徵詢黃仁勳任台積電 CEO，二度遭拒說「我已有工作」。張忠謀今日親自還原現場並說，「經過他同意，我才在自傳提到這段往事，若他有興趣但接下來要過的關卡也會不少」，包含個人持股輝達技術股7.5%部分是有責任不可走，就算要走，持股也不能在台積電保留，否則當台積電CEO恐怕會偏袒，張忠謀並直言，個人過去擔任CEO時是沒有台積電重要客戶的股票。

回應外界提問張忠謀在自傳提及二度徵詢黃仁勳任台積電 CEO相關議題，張忠謀幽默說，其實談了兩次只隔幾周而已，應該只能算是一次。

至於他的特質，張忠謀說，「我在自傳提過，無論品格視野或是專業，他是第二代半導體傳人，我跟Andy Grove等人是第一代IC人，至於黃仁勳是電腦科學時代，這只是初次接觸的第一步，我最近又跟他談起這件事經過他同意，我才在自傳提到這段往事」。

張忠謀也幽默說，「至於後續我要說的他會不會在意，但我想他應該是不會在意，若他有興趣但接下來要過的關卡也會不少，包含輝達技術股7.5%部分是有責任不可走，就算要走，持股也不能在台積電保留，否則當台積電CEO恐怕會偏袒，我是沒有台積電重要客戶的股票，就算他可離開輝達，也不能保留輝達持股，這也是蠻多問題，所以黃仁勳也說他不要，他已有工作。」

台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。聯合報系資料照

台積電 張忠謀 黃仁勳

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