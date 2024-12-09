應該更注重AI...談英特爾現況困境 張忠謀這樣回應
台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，並回應媒體提問自傳提及的關於英特爾的不少故事與現況關聯，張忠謀直言，「我一直把英特爾當朋友，特別是當年英特爾的共同創辦人，當時大家開完技術會議後還會去喝啤酒，吃飯唱歌回旅館，這個情景在晶片戰爭也有提到，後來幾個CEO也都是」，一直到最近被離職的CEO（季辛格Pat Gelsinger）。至於英特爾是否有來諮詢意見，張忠謀說，「他們沒有來問我，我也不要他們來問我」，他並直言，英特爾前CEO很看重晶圓代工，其實應該更注重AI。
張忠謀直言，「我一直把英特爾當朋友，特別是當年英特爾的共同創辦人，當時大家開完技術會議後還會去喝啤酒，吃飯唱歌回旅館，這個情景在晶片戰爭也有提到，後來幾個CEO也都是，一直到最近的CEO有點要跟我們敵對但他現在也走路了我也不算了，英特爾是否有來問我，他們也沒有來問我，我也不要他們來問我。」
張忠謀說，「至於英特爾應該怎麼辦，他們是該找新策略還是要找新CEO，既沒有新策略也沒有新的CEO，這是很難的，我相信這也是他們四年前找pat的情景，對未來策略沒定見也不喜歡當時CEO而換人，找人找誰講的好就找，結果找pat他講得最好、口才最好，我見過他兩次，口才相當好，口才好就採用，我是覺得很不好的事情。」
不過，張忠謀也說，「也許他們已經有策略沒說而已，假如如此的話，董事會已有策略只是沒說找執行的CEO而已問題就比較簡單，但老實說我也不知道，為何pat是被離職，是策略不好或是執行不好？」
張忠謀說，「總之英特爾是個難題」，主人持問有個說法是沒趕上AI？
張忠謀回應則說，看pat的策略似乎就是要做晶圓代工認為做晶圓代工，好像比較注重，對AI當然也說要做，但跟做晶圓代工比較起來更注重晶圓代工，當然現在看起來應該更注重AI。至於現在看起來是英特爾董事會怎麼想。
記者提問先前張忠謀在自傳下冊曾提到關於英特爾，當年曾有邀請英特爾屆退董事長Craig R. Barrett來擔任台積獨董這件事，至於當年這個想法現在看來還會適用台積？張忠謀則回應，他認為這已過去的事，2009年當時很清楚Craig R. Barrett拒絕時很多獨董都說可惜，但也有人說沒有他，我們也做很好。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言