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應該更注重AI...談英特爾現況困境 張忠謀這樣回應

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀下午在自傳新書發表會中，分享書寫心路歷程。聯合報系資料照

台積電（2330）創辦人張忠謀今日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，並回應媒體提問自傳提及的關於英特爾的不少故事與現況關聯，張忠謀直言，「我一直把英特爾當朋友，特別是當年英特爾的共同創辦人，當時大家開完技術會議後還會去喝啤酒，吃飯唱歌回旅館，這個情景在晶片戰爭也有提到，後來幾個CEO也都是」，一直到最近被離職的CEO（季辛格Pat Gelsinger）。至於英特爾是否有來諮詢意見，張忠謀說，「他們沒有來問我，我也不要他們來問我」，他並直言，英特爾前CEO很看重晶圓代工，其實應該更注重AI。

張忠謀直言，「我一直把英特爾當朋友，特別是當年英特爾的共同創辦人，當時大家開完技術會議後還會去喝啤酒，吃飯唱歌回旅館，這個情景在晶片戰爭也有提到，後來幾個CEO也都是，一直到最近的CEO有點要跟我們敵對但他現在也走路了我也不算了，英特爾是否有來問我，他們也沒有來問我，我也不要他們來問我。」

張忠謀說，「至於英特爾應該怎麼辦，他們是該找新策略還是要找新CEO，既沒有新策略也沒有新的CEO，這是很難的，我相信這也是他們四年前找pat的情景，對未來策略沒定見也不喜歡當時CEO而換人，找人找誰講的好就找，結果找pat他講得最好、口才最好，我見過他兩次，口才相當好，口才好就採用，我是覺得很不好的事情。」

不過，張忠謀也說，「也許他們已經有策略沒說而已，假如如此的話，董事會已有策略只是沒說找執行的CEO而已問題就比較簡單，但老實說我也不知道，為何pat是被離職，是策略不好或是執行不好？」

張忠謀說，「總之英特爾是個難題」，主人持問有個說法是沒趕上AI？

張忠謀回應則說，看pat的策略似乎就是要做晶圓代工認為做晶圓代工，好像比較注重，對AI當然也說要做，但跟做晶圓代工比較起來更注重晶圓代工，當然現在看起來應該更注重AI。至於現在看起來是英特爾董事會怎麼想。

記者提問先前張忠謀在自傳下冊曾提到關於英特爾，當年曾有邀請英特爾屆退董事長Craig R. Barrett來擔任台積獨董這件事，至於當年這個想法現在看來還會適用台積？張忠謀則回應，他認為這已過去的事，2009年當時很清楚Craig R. Barrett拒絕時很多獨董都說可惜，但也有人說沒有他，我們也做很好。

張忠謀 晶圓代工 英特爾

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