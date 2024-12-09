影／工研院攜手公視造福聽障者 將共同打造AI手語氣象主播

工研院攜手公視合作打造AI手語氣象主播，於９日舉辦「AI手語 幸福台灣」記者會，宣布雙方將簽約完成階段性任務後，預計AI虛擬手語氣象主播最快明年下半年上線。此次合作不僅提升氣象資訊的普及性，更為聽障者帶來可即時掌握天災等警訊之全新解決方案，為資訊無障礙推動跨出重要一步，展現公益科技的實踐力。

工研院董事長吳政忠表示，「科技始終來自於人性」 ，AI科技可以幫到需要幫助的人。今天雙方合作，即是發展「普惠科技」的一大重要案例，讓普羅大眾都有平等機會能運用AI科技。工研院過去曾與國家兩廳院、桃園市政府合作「5G共感穿戴裝置」震動背心，讓聽障者打破音樂的感知界限等，這些都是工研院以科技守護民眾、增進社會福祉的案例。觀察現行聽覺機能障礙者，與手語翻譯員，供需之間存在一定的差距。根據衛生福利部統計處資料顯示，截至2024年第2季聽覺機能障礙者為136,355人。依據勞動部統計，截至2024年10月，全臺手語翻譯員僅有616人。希望「AI虛擬手語氣象主播」不僅填補手語翻譯人力的缺口，也能讓聾人透過大眾媒體獲得平等的資訊權利。

公廣集團董事長胡元輝表示，公視長期製作身障相關節目《手語新聞》與《聽聽看》等，也一直秉持「希望明天比今天更好」的想法；隨著AI科技演進，公廣集團積極思考運用科技的力量，為聽障朋友打造更友善的媒體環境。他說，「資訊平權是現代社會的重要價值」，也期望透過傳播科技，輔助聽障人士在在面對緊急狀況，例如颱風、地震等天災時能夠即時掌握最新消息。

工研院副總暨資訊與通訊研究所所長丁邦安表示，工研院技術團隊自2023年開始研發AI手語翻譯員，打造臺灣手語資料庫。不同於現行一般AI主播技術，主要處理語音生成、對嘴同步相對單純；手語是一種視覺語言，具有表達的複雜性，透過手勢位置、面部表情來傳達意思。手部動作的精確極為重要，需要高精度的骨架估算技術與深度學習手勢生成模型，同時，加上手語發展會受到當地口語影響，須透過專業的手語翻譯員及聽障者共同建立語料庫。因此，此次雙方合作不僅是提升資訊平權，也是傳承臺灣手語，保存重要文化資產。