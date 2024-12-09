聽新聞
0:00 / 0:00
張忠謀談英特爾的確面臨難題 問到現在的處境他回應了
《張忠謀自傳下冊》今日下午舉行新書發表會，台積電創辦人張忠謀在與遠見天下事業群發行人王力行對談的環節時，被問到英特爾現在的處境。張忠謀表示，英特爾的確面臨難題。
王力行代媒體詢問，關心台積與三星及英特爾的關係，特別是書裡提到台積與英特爾有數十年互動，如何看英特爾的處境。張忠謀強調，「我始終把英特爾當朋友，無論是三個創辦人還是公司」，當年他們都是30歲左右，大家會一起去吃晚餐、唱歌，再回旅館，他和後來幾個CEO也很好，「直到最近這個 （指剛下台的基辛格）好像跟我們（台積電）敵對。他們沒有來也不會consult（諮詢）我，也不要」。
張忠謀說，對英特爾來說，如果同時欠缺新策略及新CEＯ，這個是很難（解決）的。「我相信這就是他們四年前雇用這個已走的CEＯ的原因，誰講得好，他（基辛格）口才很不錯」，他等於婉轉評價基辛格，並說英特爾如果是已有策略，只是在找誰能執行的人，那問題就不大。
若英特爾對未來策略沒定見，就會是難題。至於基辛格是策略不好還是執行不好？張忠謀說他也不知道。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言