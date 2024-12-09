張忠謀談英特爾的確面臨難題 問到現在的處境他回應了

《張忠謀自傳下冊》今日下午舉行新書發表會，台積電創辦人張忠謀在與遠見天下事業群發行人王力行對談的環節時，被問到英特爾現在的處境。張忠謀表示，英特爾的確面臨難題。

王力行代媒體詢問，關心台積與三星及英特爾的關係，特別是書裡提到台積與英特爾有數十年互動，如何看英特爾的處境。張忠謀強調，「我始終把英特爾當朋友，無論是三個創辦人還是公司」，當年他們都是30歲左右，大家會一起去吃晚餐、唱歌，再回旅館，他和後來幾個CEO也很好，「直到最近這個 （指剛下台的基辛格）好像跟我們（台積電）敵對。他們沒有來也不會consult（諮詢）我，也不要」。

張忠謀說，對英特爾來說，如果同時欠缺新策略及新CEＯ，這個是很難（解決）的。「我相信這就是他們四年前雇用這個已走的CEＯ的原因，誰講得好，他（基辛格）口才很不錯」，他等於婉轉評價基辛格，並說英特爾如果是已有策略，只是在找誰能執行的人，那問題就不大。

若英特爾對未來策略沒定見，就會是難題。至於基辛格是策略不好還是執行不好？張忠謀說他也不知道。