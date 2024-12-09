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張忠謀史詩級導讀自傳 隱藏莎翁引述赫見28奈米汗與淚

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積創辦人張忠謀。聯合報系資料照
台積創辦人張忠謀。聯合報系資料照

台積電（2330）創辦人張忠謀9日出席自傳新書發表會，親自展開史詩級導讀，現場與會者翻書聲不斷，張忠謀在自傳導讀暢談，一生的危機及轉機，以及作家夢，其中他幽默提到，三次引用莎士比亞，一次沒人發現，是高通不聽勸言建立第二供應商，還讓忠誠的客戶也來說不能阻止使用，讓他既失望又驚訝，因為這客戶是我們忠誠的夥伴，忍不住說Et tu「你也」這句話正是驚訝失望中的發聲，這兩字源自於引用莎翁在凱撒大帝被刺殺那幕當中的一句（Et tu, Brute?）。

張忠謀在今日新書發表會直言，引用莎士比亞，一次沒人發現，是高通不聽勸言建立第二供應商，第二供應商就緒時就把價格壓很低，這樣的做法當然是高通的市場訂單給新的供應商格芯，另一個客戶也來說高通建立了第二供應商不能阻止使用，讓我既失望又驚訝，因為這客戶是我們忠誠的夥伴，忍不住說Et tu這句話正是驚訝失望中也說出「你也」，這兩次源自於引用莎翁在凱撒大帝當中的一句Et tu, Brute?一語道盡背後背刺的心聲。

張忠謀也回憶說，想談作家夢，這個夢在17歲時曾被爸爸一句話要餓肚子打消，但這個夢的碎片在自傳仍找得到。

張忠謀也幽默說，來台灣赴命運的約會，但搞錯約會地點跑去工研院，約會地點應該是台積電。從58歲到61歲當時與飛利浦的經營權之爭當年保守秘密，當時遭遇危機最後結果為勝利，後續在1997年將台積電的製造優越與客戶信任之上再加上技術領先，當時講這沒人相信。

張忠謀也說，28奈米的汗與淚章節專門提到如何讓該技術領先產業，7奈米後續更領先全球半導體業包含英特爾與三星，那時也可以退休了，退休也是個轉機，可以寫自傳了。

台積電 張忠謀 高通

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