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亞力獲中華電信金級供應商、綠金合作獎

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
亞力電機9日獲中華電信頒發綠金合作獎、金級供應商兩獎項。圖／亞力電機提供
亞力電機9日獲中華電信頒發綠金合作獎、金級供應商兩獎項。圖／亞力電機提供

亞力電機（1514）近年來大力推動ESG，並提供中華電信（2412）IDC機房所需的變壓器與GIS開關等重電設備，9日獲中華電信頒發綠金合作獎、金級供應商兩獎項。

亞力表示，公司為中華電信IDC機房提供多所IDC變電所的GIS與變壓器等重電設備，累積多年經驗，近期也拿下板橋2.7億元的IDC機房訂單、台東大武IDC機房1.7億元訂單等。

今日舉辦的「中華電信2024年ESG供應商夥伴交流會」中，由中華電信董事長簡志誠頒發唯一一座《綠金合作獎》以及由總經理林榮賜頒發《金級供應商》兩項殊榮之肯定，分別由亞力電機總裁楊振通、亞力電機副董事長鄭朝彬受邀代表上台授獎。

亞力指出，公司提供高效節能的通訊電源、不斷電系統、配電盤、變壓器設備及工程服務，是中華電信合作四十載、攜手推動永續供應鏈的績優夥伴。

亞力電機總裁楊振通（圖右）與中華電信董事長簡志誠（左）。圖／亞力電機提供
亞力電機總裁楊振通（圖右）與中華電信董事長簡志誠（左）。圖／亞力電機提供

IDC 中華電信

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