緯創攜恩智浦成立「聯合實驗室」 為汽車創新應用加速

代工大廠緯創（3231）9日宣布，攜手全球車用半導體領導廠商恩智浦半導體（NXPI）共同成立聯合實驗室，旨在推動車輛電子電氣架構（EEA）的發展。緯創持續在電動車領域投資開發技術驗證能力，這次成立的聯合實驗室將聚焦於車用通訊解決方案，並提供完整的車用電子電氣架構驗證及開發環境，以加速軟體定義汽車（SDV）所需的新一代電子電氣架構創新開發、整合與應用。

新成立的聯合實驗室配置了先進的車用通訊驗證與開發環境，結合恩智浦最新的車用半導體技術，包含了S32G汽車網路處理器輔以VR5510電源管理產品、S32K微控制器與FS25安全系統產品，和最新一代的汽車網路解決方案S32J產品系列，以及恩智浦專業技術支援和緯創的系統整合能力，致力於支持車輛電子電氣架構的開發。

據悉，該實驗室將專注於車用電子電氣架構的關鍵技術，包括車載網路架構設計、系統整合、網路安全防護及系統相容性測試等領域。緯創指出，團隊將繼續投入車輛電子電氣通訊領域，尤其是車載電腦系統及中控單元的核心技術。此次聯合實驗室作為創新研發中心，不僅展示了雙方在車用電子電氣架構領域的技術實力，更標誌著攜手推動智慧汽車發展的新里程碑。

緯創強調，透過結合恩智浦的技術與生態系統的優勢與緯創核心技術與系統整合能力，緯創與恩智浦將共同推動車輛電子電氣架構的創新，為全球汽車製造商打造滿足未來智慧汽車與軟體定義汽車（SDV）需求的高性能車用通訊解決方案。