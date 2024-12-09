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難得展現文人情懷...張忠謀導讀自傳下冊 談他「作家夢的碎片」
《張忠謀自傳下冊》今日下午舉行新書發表會，台積電創辦人張忠謀親自為現場來賓導讀，在台上並難得展現他的文人情懷面貌。
張忠謀談到他的「作家夢的碎片」，列舉上下冊裡部分章節的文章。張忠謀說到，他的序裡有翻譯海明威的一段文章，並當場朗讀出來。「的確是我寫上冊的原因，因為再等下去，就好比海明威說以為可以寫得更好，後來沒機會了」 。
上冊的第一章裡還寫到黃浦江，他描述在中學畢業時到黃浦江喝醉情景，「當時豪情，在這以前、以後都不會再有」，當場響起掌聲時，他說：「不要拍手太早，還有、還有（更精彩的）」。
下冊第12章引用到瓊瑤文章，他特別強調「我沒有看過多少她的書啦」，只看過她的《庭院深深》，書裡瓊瑤寫的一首小詩，很適合描述他在1982年與前妻辦理分居及離婚的心境。
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