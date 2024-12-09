晶睿躍居2024全球安防14強 連續12年入榜

安控廠晶睿（3454）在2024年全球安防50強（Security 50）排名第14位，成為台灣唯一躋身前20強的安防企業，並刷新連續12年入榜的優異表現。

晶睿表示，由全球知名專業媒體a&s（asmag.com）主辦的Security 50榜單，是安防產業最具權威的指標，自2003年起透過嚴謹的財務分析，評選全球市場表現領先的安防企業，為業界與投資者提供重要參考依據。

晶睿即將邁入品牌成立25週年，憑藉領先的AI攝影機、智能影像管理系統以及雲端服務，結合在台研發製造實力，打造完整安防生態系統，全面滿足智慧城市與AI安防需求的快速增長。未來，將持續推動技術創新與全球市場布局，穩固產業領導地位，積極展現對AI時代發展的高度企圖心。