前台積電發言人孫又文：《張忠謀自傳下冊》是本年輕人該讀的書

前台積電發言人、現任愛普科技獨立董事孫又文今日出席台積電創辦人張忠謀新書發表會，她表示，她退休後即參與《張忠謀自傳下冊》協助事宜，但最後一章即台積電交棒篇章，她即不再參與。她受訪時時，脫口而出說：「恭喜他（指張忠謀）把書寫完了！我也很慶幸能參與這本書的創作協助作業。」

張忠謀新書發表會今日在遠東國際大飯店宴會廳舉行，張忠謀在2時30分與前總統英文、夫人張淑芬及天下文化發行人高希均一同步入宴會廳。

受邀出席包括台積公司 董事長暨總裁魏哲家、欣陸控股董事長殷琪、廣達集團 創辦人林百里、科技部 前部長陳良基台積公司 董事暨台積電文教基金會董事長曾繁城、威盛董事長陳文琦、宏達電 董事長王雪紅、嵩全股份有限公司宋學仁、力積電董事長黃崇仁、國巨集團董事長陳泰銘、艾森豪獎金基金會董事長張孝威、李國鼎科技發展基金會 董事長王伯元、義美集團 董事長高志尚、摩根大通集團亞太區副主席錢國維、聯華神通集團 董事長苗豐強。

台積電現任高階主管包括台積電副共同營運長侯永清、資深副總兼人資長何麗梅、企業策略發展資深副總經理/ 資訊長、林錦坤、資深副暨財務長兼發言人黃仁昭等人也出席致賀。

孫又文表示，她退休後即參與《張忠謀自傳下冊》寫作協助作業，為期4年半年，而張創辦人則歷時6年才完成付梓，真的很不簡單。

孫又文強調，在參與過程中，第一次這麼貼近能從文稿中親自感受張創辦人真實闡述他的人生歷練與經營哲學，她建議還沒有看過這本書的人透過書中張忠謀「簡單的文字、真實的感情」，與張忠謀一同體驗為何這是本張與命運的約會，並一窺張原本要登上德儀之顛，進而創立台積電登上全球半導體產業頂峰。

尤其書中很多的經營哲學，更首次真誠呈現，雖然這期間張也遭遇過挫折（從德儀離職）、失敗（自工研院辭職），但他都不畏挫敗，朝要做到世界之顛的目標前進，是年輕人學習的榜樣，更是實現「永遠學習」的典範。