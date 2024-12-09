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錸寶轉投資來穎明年初興櫃掛牌 生技醫療將接棒衝刺

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導

錸德（2349）集團旗下錸寶（8104）近年透過多元化投資，以期重拾獲利成長動能，能源事業成為最為亮眼的轉投資事業。轉投資子公司來穎科技將於12月送件，預計明年初興櫃掛牌，將挹注錸寶轉型成效。

錸寶原是為PMOLED領域的龍頭廠商，然面對顯示器產業嚴峻挑戰，致本業轉虧損。近年積極投入儲能與電池領域拓展，子公司來穎科技自2020年起進軍能源領域，專注於開發應用於儲能系統的高效鋰鐵電池模組，主要產品涵蓋儲能櫃、不斷電系統電池模組及動力電池模組。

截至2023年底，僅3年耕耘能源事業營收已從零起步逐年增長到接近20億元，顯示出該領域的強勁增長潛力，期望藉由明年初正式掛牌，更多資源挹注呈現更爆發性的成長動能。

錸寶集團今年第3季的合併營收17.5億元，其中能源事業貢獻了60%至70%的營收， 驗證投資能源產業的重要性與迅速發展。

在本業顯示器業務方面，儘管過去多年面臨產業供過於求與庫存調整的挑戰， 錸寶在透過技術革新與去瓶頸提升競爭力，並在原有之利基產品外，也擴展產品組合，更拓展至準系統及車用產品領域，進一步深化其市場價值並帶動營收穩定成長，讓錸寶今年穩定毛利。本業回神加上轉投資的挹注，成為錸寶2024年成功轉虧為盈的動能。

此外，錸寶在生技領域的發展亦步入收成階段，其中應用於醫用電漿傷口治療設備已成功獲得台灣醫材藥證，將逐步完成亞洲市場的證照佈局，為未來立足台灣方眼東亞的醫療市場拓展打下堅實基礎。

錸寶也積極落實資產活化的執行，今年資產活化帶來的營收貢獻，已較去年整年度增長近三倍，顯示資產活化已初具成效，配合新事業擴展，該業務亦將穩定成長。

錸寶 電池模組

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