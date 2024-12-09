值得人等待...張忠謀自傳下冊新書發表 蔡英文說要向他學習1事

《張忠謀自傳下冊》今日舉行新書發表會，前總統蔡英文在致詞表示，她很少看到有人是這樣出書，上下冊相差26年，但不管書或（台積電）股票，都值得人等待。

蔡英文說，「我問Morris（張忠謀）是自己寫的嗎？他說是的，他的中文比我想像的還好」。她說，看過張忠謀自傳就知道就他不太用形容詞，唯一用形容詞稱讚就是對夫人張淑芬，蔡還精準點出就在第17頁。

蔡英文說，她請張忠謀代表參加APEC會議六次，每次他出發前都會問清楚任務，對致詞稿要求也很高。她請幕僚早點準備致詞稿，但到了張的手上還是被退稿。有一年張說自己寫英文稿，用字精簡，又有高度，她很佩服，正因他有高度自我要求，才能帶領台積創造今日的局面。

蔡英文表示，世界快速轉動，AI少不了台積的晶片，感謝跟著台灣進退，將先進製程都留在台灣。為了今日的致詞，她整整二周隨身帶著這二本書，「自傳很厚，高興不再帶了」。她向現場與會者表示，大家可以看看這站在護國神山上的人的思考，如何替台灣做決策。

蔡英文並說，有空要和張忠謀相約咖啡，吃飯、談天，「我可以向Morris學習如何寫自傳」。