聽新聞
0:00 / 0:00
值得人等待...張忠謀自傳下冊新書發表 蔡英文說要向他學習1事
《張忠謀自傳下冊》今日舉行新書發表會，前總統蔡英文在致詞表示，她很少看到有人是這樣出書，上下冊相差26年，但不管書或（台積電）股票，都值得人等待。
蔡英文說，「我問Morris（張忠謀）是自己寫的嗎？他說是的，他的中文比我想像的還好」。她說，看過張忠謀自傳就知道就他不太用形容詞，唯一用形容詞稱讚就是對夫人張淑芬，蔡還精準點出就在第17頁。
蔡英文說，她請張忠謀代表參加APEC會議六次，每次他出發前都會問清楚任務，對致詞稿要求也很高。她請幕僚早點準備致詞稿，但到了張的手上還是被退稿。有一年張說自己寫英文稿，用字精簡，又有高度，她很佩服，正因他有高度自我要求，才能帶領台積創造今日的局面。
蔡英文表示，世界快速轉動，AI少不了台積的晶片，感謝跟著台灣進退，將先進製程都留在台灣。為了今日的致詞，她整整二周隨身帶著這二本書，「自傳很厚，高興不再帶了」。她向現場與會者表示，大家可以看看這站在護國神山上的人的思考，如何替台灣做決策。
蔡英文並說，有空要和張忠謀相約咖啡，吃飯、談天，「我可以向Morris學習如何寫自傳」。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 爛主機「硬要升級Windows 11」！微軟急貼警告曝後果
📢 LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多
📢 喜傑獅「網站被駭」後真的抽免費雙人機票！網酸「會跳票嗎」官方回應了
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
📢 果粉超愛「關iPhone APP保持順暢省電」！專家搖頭：手機電池壽命更慘
📢 跳槽蘋果理由＋1！庫克掛保證 蘋果Apple Intelligence「沒考慮收費」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言