鴻海與渣打簽署22億元貸款 打造高雄電池中心綠建築

鴻海（2317）子公司揚信科技股份有限公司 與渣打國際商業銀行9日宣佈完成新臺幣22億元，2年期綠色貸款（Green Loan），攜手推動永續發展！

此筆綠色貸款將被專用於揚信科技的高雄電池中心綠建築專案，並透過臺灣建築中心推出的「生態、節能、減廢、健康」（the Ecology， Energy Saving，Waste Reduction，and Health，EEWH）的認證，或遵循美國綠建築協會推出的「能源與環境設計先導認證」（the Leadership in Energy and Environmental Design for Building Design and Construction，LEED）為準則，預計取得黃金級或以上的認證。

鴻海科技集團旗下揚信科技總經理梁立信表示，在打造台灣綠色能源產業鏈的過程中，揚信透過綠色貸款，同時為員工提供更友善、更環保的工作環境，進一步落實集團「EPS+ESG＝永續經營」的理念。這不僅展現了我們對環境責任的承諾，也彰顯了我們推動永續發展與員工福祉的決心。

渣打國際商業銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲表示，透過渣打集團「永續金融事業部(Sustainable Finance Team)」的支援，我們有完備的產品架構以及跨市場的豐富經驗，為全球客戶提供全面的永續金融服務。攜手客戶，渣打承諾於2030年前調動3,000億美元的資金支持客戶的永續發展，並於2050年前實現所有融資活動的淨零排放。

揚信科技打造的高雄電池中心聚焦在生產電動車鋰電池，不僅展現了清潔交通與綠色建築的有機結合，也對聯合國永續發展目標（UN Sustainable Development Goal，SDG）的SDG 11永續城市和社區以及SDG 13氣候行動做出積極貢獻。同時，此筆貸款也依循綠色貸款原則（Green Loan Principal，GLP）和渣打銀行的綠色和永續產品框架（Green and Sustainable Product Framework，GSPF）中的各項要求，以落實彼此的永續發展承諾。