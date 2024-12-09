錸寶進軍儲能事業 子公司來穎明年初登錄興櫃
錸寶今天宣布，轉投資子公司來穎科技預計明年初登錄興櫃，自2020年起進軍能源領域，未來持續強化能源事業的競爭力，錸寶也持續開發生技醫療事業，同時在資產活化具成效。
錸德集團錸寶科技原為PMOLED領域的龍頭廠商，面對顯示器產業嚴峻挑戰，積極透過多元化投資，重拾獲利成長動能，能源事業為轉投資事業之一。
錸寶今天發布新聞稿表示，轉投資子公司來穎科技將於12月送件，預計明年初登錄興櫃，將為錸寶的轉型效益助攻。
錸寶說明，近年來積極投入儲能與電池領域，子公司來穎科技自2020年起進軍能源領域，專注開發應用於儲能系統的高效鋰鐵電池模組，主要產品涵蓋儲能櫃、不斷電系統電池模組及動力電池模組。
錸寶指出，至2023年底，僅3年耕耘，能源事業營收從零起步逐年成長，並成功達到接近新台幣20億元。
錸寶指出，集團第3季合併營收達17.5億元，其中能源事業貢獻60%至70%。在本業顯示器業務方面，儘管過去多年面臨產業供過於求與庫存調整的挑戰，錸寶透過技術革新與去瓶頸提升競爭力，並在原有利基產品外擴展產品組合，更拓展至準系統及車用產品領域，在2024年穩定毛利。
除了能源事業，錸寶說明，在生技領域的發展也步入收成階段，其中應用於醫用電漿傷口治療設備已獲台灣醫材藥證，逐步完成亞洲市場的證照布局；錸寶強調，積極落實資產活化，至2024年資產活化帶來營收貢獻，已較去年整年度成長近3倍。
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