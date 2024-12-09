生成式 AI 時代來了 報告：九成企業推動稅務數位轉型
稅務管理正迎來數位化與生成式人工智慧（GenAI）驅動的嶄新時代。據《Deloitte 2024年全球稅務政策調查報告》，近九成企業已積極推動稅務數位化，並探索AI技術的應用，期望提升效率與合規能力，但監管的不確定性、技術複雜性與投資成本，仍是企業轉型的關鍵挑戰。
勤業眾信稅務與科技服務負責人楊淑芳副總經理表示，GenAI透過自動化與大數據分析，簡化稅務流程並提升報表準確性，AI不僅能快速檢測異常與錯誤模式，還協助企業有效編制符合規範的稅務文件。
調查顯示，近三分之二的受訪企業預期廣泛應用AI於稅務合規工作，但仍有四成強調需保持人力監控，確保準確性與合法性。
雖然數位化與AI應用帶來諸多優勢，但監管框架的不確定性成為主要阻力。僅13%的受訪者認為現行法規足以支持AI的發展，導致企業在投資與推行上舉棋不定。
勤業眾信稅務及法律營運長張宗銘指出，政府應加速制定明確且支持創新的政策，為企業創造穩定的發展環境。
張宗銘說，唯有透過政府、企業與技術供應商的合作，稅務生態系統將變得更加高效與透明，數位紅利將隨法規完善與技術成熟而釋放，為企業帶來全球競爭的領先優勢，稅務數位化雖面臨挑戰，但也是企業駕馭未來、進入智能時代的必經之路。
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