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法人：輝達GB200被動元件需求倍增 台廠高階品受惠

中央社／ 台北9日電

人工智慧AI伺服器帶動被動元件需求，法人評估，AI伺服器被動元件需求量較一般伺服器倍增，輝達GB200伺服器也帶動高階被動元件需求，台廠包括國巨、華新科、堡達、三集瑞-KY、臺慶科等，強攻AI伺服器領域。

人工智慧AI伺服器可望帶動被動元件需求，產業人士指出，輝達（NVIDIA）GB200伺服器即將大量出貨，相關被動元件的需求用量，高於一般伺服器超過1倍。

本土投顧法人舉例分析，AI伺服器和相關應用可刺激積層陶瓷電容（MLCC）等需求，每單位高分子（Polymer）電容材料，也可替代10顆至20顆MLCC使用量，GB200伺服器運算匣（Compute Tray）或是其他AI伺服器的被動元件需求量，可按照客戶需求使用高階MLCC或是Polymer材料。

觀察被動元件台廠在AI伺服器布局，法人表示，國巨在運算和企業系統應用受惠AI伺服器需求，預期國巨AI應用相關高分子電容、電感和電阻等產品可續受惠。

產業人士指出，目前AI應用占國巨集團整體業績比重約5%，國巨持續布局輝達供應鏈，透過合格供應商（AVL）關係，國巨打進輝達GB200伺服器供應鏈。

華新科積極布局AI伺服器和電源應用，華新科先前指出，高階AI伺服器電源對特殊和高壓電容被動元件需求特別明顯，華新科透過原廠委託製造（OEM）客戶，切入高階AI伺服器電源應用。

鋁質電容廠立隆電先前表示，立隆在AI伺服器領域「沒有缺席」，從2025年到2026年，立隆積極布局伺服器電源應用。

被動元件代理商堡達先前指出，已切入人工智慧AI伺服器供應鏈，預估2025年AI應用較今年成長幅度可到15%。堡達持續透過提供電子代工服務（EMS）等客戶被動元件產品，切入AI伺服器供應鏈。

電感元件廠三集瑞-KY強攻AI伺服器，產業人士表示，三集瑞已切入輝達H100伺服器供應鏈，預估2025年有機會打進輝達GB200伺服器供應鏈。電感元件廠臺慶科AI伺服器應用TLVR（Trans-inductor VoltageRegulator）電感產能到位，進入送樣階段，預估最快明年第1季開始貢獻營收。

AI GB200 伺服器 被動元件 輝達

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