英業達 NPU IP 打入筆電市場 與半導體大咖同獲獎

英業達（2356）2023年發表的NPU IP「VectorMesh」12月獲得EETIMES 2024亞洲金選獎，跟AMD（超微）、Arm、恩智浦三家半導體大廠並列，英業達透露第一個客戶為筆電應用，已經於今年底量產，後續還會切入車用、智慧穿戴等多元應用場域。

EETIMES亞洲金選獎共頒發四家半導體最佳年度IP/處理器獎項，包括AMD的Ryzen 9000系列、NXP的LMX93應用處理器系統、Arm CSS開發平台及英業達NPU IP。

英業達2018年開始布局NPU業務，先切入視覺AI方案，目前VectorMesh NPU IP共有三類：算力小至大分別為「Minima」、「Parva」、「Magna」，公司表示已有兩家上市 IC 設計公司的 AI 高整合晶片達到 First Cut Work 目標，並通過系統性驗證。

英業達表示，客戶AI晶片已經問世，第一個應用是放在筆電或手機平板鏡頭上，做AI偵測，今年底量產，後續也會應用於大語言模型，並幫客戶做模型優化。

英業達表示，鏡頭AI晶片即使電腦螢幕休眠下，還是持續運作，在一公尺範圍內，鏡頭不斷監控螢幕前狀況，若用戶接近電腦前，就會聰明的開啟always on，若臉部移開螢幕，鏡頭會自動調暗節電；第二個好處是防止偷窺，若用戶工作時，背後有人走過來偷看，AI會監控該人眼球是否在偷瞄螢幕。

英業達表示，客戶為何開一顆鏡頭AI晶片？而不是讓GPU或CPU做這件事，是因為讓NPU負責工作極度省電，微軟制訂Copilot＋筆電時，要求鏡頭含感測器的控制晶片功耗只能25W，故NPU只能控制在5W內。

筆電市場規模大，雖IP授權金低，但因英業達成本控管能力好，極具競爭力，花很大心血開發，算是奠定IP授權事業基礎，筆電只是第一步，後續在其他手機、門口監視器、手錶、車用鏡頭等等面向都能應用。

Minima已經獲得客戶，英業達表示，「Parva」系列型號P200 NPU，終端應用為「VLM」算力可達16 TOPS，已有一客戶新案正在進行中；「Magna」系列型號 M100 NPU，算力提升至100TOPS起，主攻 AIPC等訓練與推論兼具的運算裝置，支援新型態 LMM 多模態模型，整合包括語音、文字、圖片和影片等多種資料型態。