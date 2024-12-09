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今14點半開始！全球唯一一場張忠謀新書發表會 直播連結來了
台積電（2330）創辦人張忠謀9日下午將舉辦新書發表會，依據主辦單位訊息，此場活動貴賓雲集包含台積電董事長總裁魏哲家、張忠謀夫人張淑芬等，該場新書發表會 12月9日（一）14:30 預計全球直播。
天下文化官方提到，張忠謀以台灣為支點，他創辦台積電，成就世界偉大企業，推進人類科技的進程，刻下時代的記憶，也改變人類的未來。
「簡單的文字，真實的感情」張忠謀寫下最真實的自己，這部回憶人生的巨著，是一趟情感之旅，也是一場智慧的盛宴。
《張忠謀自傳全集》新書發表會直播：
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