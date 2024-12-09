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宏碁施振榮：85歲將二次退休 交棒營利事業職位

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
宏碁集團創辦人施振榮在6日舉辦的「退休20週年感恩音樂會」，舞台上向大家感恩致謝時突發豪語許願說，將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒。提供／業者
宏碁集團創辦人施振榮在6日舉辦的「退休20週年感恩音樂會」，舞台上向大家感恩致謝時突發豪語許願說，將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒。提供／業者

宏碁（2353）集團創辦人施振榮6日舉辦「退休20週年感恩音樂會」在舞台上向大家感恩致謝時突發豪語許願說，將在85歲時二次退休，屆時擔任營利事業董事長的職位將交棒，但仍會繼續在公益事業做貢獻，未來心願就是要讓「台灣貓群（CATs）、名揚四海」，整合台灣的文化、藝術、科技對全世界做出貢獻。

施振榮2004年底從宏碁退休，不過他沒有從社會退休，至今持續善盡個人的社會責任（PSR）。在外界看來，他這20年來的身影還比退休前忙碌，可說是退而不休，不僅退休後至今仍持續創業，可謂是年紀最大的創業家，還在退休後不斷開啟斜槓人生。

施振榮與夫人葉紫華6日在感恩音樂會中特別帶著家人，老中青三代成員一起向大家鞠躬致謝，藉此機會向大家表達感謝之意，感恩這一路走來因為有大家的支持與協助，才能讓創立事業與推動的志業都順利往前推進。

施振榮笑說，退休後，壓力減少，身體也變好了。雖然施太太為了他的健康，不讓他工作太忙碌，不得不限制他不能過於忙碌，最後還號召家裡其他成員一起來管他。孫子們還笑說是「阿嬤『霸凌』阿公」，但他被「霸凌」得很開心。

他也許願說，五年後85歲時將二次退休，屆時希望要將目前擔任營利事業的董事長職位都交棒出去，但還是會繼續投入公益，也會繼續擔任藝文團隊的啦啦隊長。

施振榮表示，接下來他最大的心願，就是要繼續落實讓台灣成為東方矽文明的發祥地，具體來說，就是進一步整合台灣的文化（Culture）、藝術（Art）、科技（Technology）對全世界做出貢獻，讓「台灣貓群、名揚四海」。

這場施振榮退休20周年的感恩音樂會，包括ABW家族如今的三位掌舵者-宏碁集團董事長陳俊聖、佳世達（2352）集團董事長陳其宏、緯創（3231）董事長林憲銘都到場與會，還有宏碁的老同仁──桃園市長張善政、政務委員鄧振中，以及產業界的好友台達電（2308）創辦人鄭崇華、藝文界的雲門舞集創辦人林懷民、公益平台基金會董事長嚴長壽等人都到場致意。

施振榮 董事長 退休

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