安圖斯科技攜手育達科大 啟動人工智慧研究中心

宏碁（2353）子公司安圖斯科技日前攜手育達科技大學共同舉行人工智慧研究中心啟用儀式，安圖斯科技總經理李占傑、育達科技大學校長吳菊、科技創新學院張毓騰院長及多位嘉賓蒞臨出席，共同見證AI智慧校園結合教育創新的重要里程碑。

安圖斯科技提供的一站式AI解決方案、協助育達科大於資訊管理系、物聯網工程與應用學士學位學程以及智慧機電工程與應用系等多元領域，推動AI技術並深度融合教育、物聯網、AR/VR及智慧製造的跨領域應用。此次合作不僅將推動人工智慧技術在學界教育與研究應用，更期許能促進產學接軌，為AI創新研發埋下種子，助力產業轉型與人工智慧人才的培育。

安圖斯科技總經理李占傑表示：「大型語言模型與生成式AI領域的人工智慧技術正快速發展，更重新定義教育與產業的未來。安圖斯深知學界是培育創新與人才的搖籃，近年來持續投入資源，扎根校園，推廣人工智慧應用，提供靈活高效的解決方案。其中，Altos aiWorks人工智慧運算平台能提供跨領域教學與研究，更為生成式AI的應用提供了理想的運算環境。安圖斯很榮幸與育達科技大學合作，共同啟用人工智慧研究中心，為下一代的AI人才培育鋪路。」

安圖斯科技為育達科技大學提供的人工智慧研究中心解決方案，整合軟硬體資源，透過Altos BrainSphereTM P150 F8工作站主機搭配Altos aiWorks人工智慧運算平台，靈活配置GPU運算能力，提供多場景的應用部署，並滿足不同系所的教學與研究需求。不僅能支援資訊管理系的AR/VR技術實驗、物聯網學程的空拍機與教育型機器人開發，還為智慧機電工程系的智慧綠能與智慧製造提供技術支援；透過快速部署與高效運算，Altos aiWorks人工智慧運算平台解決方案協助學校在有限預算內實現教學與研究的創新，簡化管理流程，同時提供個性化的學習與實驗環境，滿足師生的多元需求。

AI時代為台灣教育與產業都帶來了全新的發展契機，也是產業重塑競爭力的關鍵時刻，安圖斯科技與育達科技大學的合作，正是將AI技術融入教育與跨領域應用的一大步驟。安圖斯科技將透過這次合作，助力育達科技大學培養出兼具技術創新力的智慧型人才，期盼未來為台灣開創新的AI產業生態，並在全球智慧科技版圖中占據一席之地。