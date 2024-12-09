英業達 VectorMeshTM NPU IP 奪EETIMES 2024亞洲金選獎

代工大廠英業達（2356）去年首季發表的「VectorMeshTM」 Neural Processing Unit IP (NPU IP) 參加 2024 EE Awards Asia（亞洲金選獎），榮獲「年度最佳 IP/Processor （金選潛力標竿）」獎。首次參賽就獲獎，並與數家國際處理器大廠並列榜單，這項榮耀再次讓英業達自主研發 NPU 的實力備受肯定。

英業達指出，亞洲金選獎由《EE Times》與《EDN》出版集團 ASPENCORE 台灣與亞洲團隊主辦，邀請專業技術媒體及科技人士進行評選，共集結全球170家公司角逐企業獎、產品獎（台灣）、產品獎（亞洲）、技術平台獎、創新獎與推薦獎六大類別總計36個獎項。其中英業達獲得的「年度最佳 IP/Processor （金選潛力標竿）」獎為產品獎的「IP/Processor」類別，台灣區與亞太區計有35家參與。

事實上，EE Awards Asia 頒獎典禮於12月5日舉行，受獎人代表英業達資深副總經理暨數位長陳維超表示，感謝評審對於 VectorMeshTM NPU IP 的肯定，「我們自研的NPU擁有低邏輯閘數（Gate count）與獨家高運算元（PEs）密度設計架構，於 PPA（效能/功耗/面積）表現出色」，不僅降低硬體開發成本，另也推出市場少數自研 AI toolchain 一站式的 NPU IP 導入服務，更大幅降低時間與溝通成本，進而創造更大效益。

AI 晶片設計處資深處長徐國翰說，目前 VectorMeshTM NPU IP 也於兩家上市 IC 設計公司的 AI 高整合晶片達到 First Cut Work 目標並通過系統性驗證，其終端產品應用為透過 AI 進行影像辨識及特殊數學運算類型，皆需在低功耗的嚴苛條件下維持 AI 應用之性能水準。

VectorMeshTM NPU IP 依據終端應用所需的算力大小，分為「MinimaTM」、「ParvaTM」、「MagnaTM」三大系列，低功耗與高效能皆為主打優勢，「MinimaTM」的邏輯閘數單核心為最低僅80K，「ParvaTM」單核心最低至280K起，全系列皆為可支援多核心擴充架構。