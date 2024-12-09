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英業達 VectorMeshTM NPU IP 奪EETIMES 2024亞洲金選獎

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供
英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供

代工大廠英業達（2356）去年首季發表的「VectorMeshTM」 Neural Processing Unit IP (NPU IP) 參加 2024 EE Awards Asia（亞洲金選獎），榮獲「年度最佳 IP/Processor （金選潛力標竿）」獎。首次參賽就獲獎，並與數家國際處理器大廠並列榜單，這項榮耀再次讓英業達自主研發 NPU 的實力備受肯定。

英業達指出，亞洲金選獎由《EE Times》與《EDN》出版集團 ASPENCORE 台灣與亞洲團隊主辦，邀請專業技術媒體及科技人士進行評選，共集結全球170家公司角逐企業獎、產品獎（台灣）、產品獎（亞洲）、技術平台獎、創新獎與推薦獎六大類別總計36個獎項。其中英業達獲得的「年度最佳 IP/Processor （金選潛力標竿）」獎為產品獎的「IP/Processor」類別，台灣區與亞太區計有35家參與。

事實上，EE Awards Asia 頒獎典禮於12月5日舉行，受獎人代表英業達資深副總經理暨數位長陳維超表示，感謝評審對於 VectorMeshTM NPU IP 的肯定，「我們自研的NPU擁有低邏輯閘數（Gate count）與獨家高運算元（PEs）密度設計架構，於 PPA（效能/功耗/面積）表現出色」，不僅降低硬體開發成本，另也推出市場少數自研 AI toolchain 一站式的 NPU IP 導入服務，更大幅降低時間與溝通成本，進而創造更大效益。

AI 晶片設計處資深處長徐國翰說，目前 VectorMeshTM NPU IP 也於兩家上市 IC 設計公司的 AI 高整合晶片達到 First Cut Work 目標並通過系統性驗證，其終端產品應用為透過 AI 進行影像辨識及特殊數學運算類型，皆需在低功耗的嚴苛條件下維持 AI 應用之性能水準。

VectorMeshTM NPU IP 依據終端應用所需的算力大小，分為「MinimaTM」、「ParvaTM」、「MagnaTM」三大系列，低功耗與高效能皆為主打優勢，「MinimaTM」的邏輯閘數單核心為最低僅80K，「ParvaTM」單核心最低至280K起，全系列皆為可支援多核心擴充架構。

此外，上季正式發表的「ParvaTM」系列型號 P200 NPU，於終端應用為「VLM（Vision-Language Model）」算力可達 16 TOPS，已有一客戶新案正在進行中；同時，基於這顆升級版架構的「MagnaTM」系列型號 M100 NPU，算力提升至 100 TOPS 起，主攻 AIPC 等訓練與推論兼具的運算裝置，並支援新型態 LMM (Large Multimodal Models) 多模態模型訓練，可處理與整合包括語音、文字、圖片和影片等多種資料型態，為市場上少數能支援多樣性 AI 模型的新世代 NPU IP。

英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供
英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供
英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供
英業達「VectorMeshTM」NPU IP榮獲EETIMES 2024亞洲金選獎。英業達／提供

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