快訊

遭周玉蔻誹謗「滾床單」…張淑娟開畫展傳達善良 洪秀柱致敬打氣

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

傳中國代工廠殺價搶單 聯電：第4季展望不變價格持平

中央社／ 新竹9日電
聯電。 圖／聯電提供
聯電。 圖／聯電提供

晶圓代工成熟製程供過於求，市場傳出中國大陸廠商採取低價策略，爭取台灣IC設計廠訂單。IC設計業者表示，目前情況並不明顯。晶圓代工廠聯電強調，第4季營運展望不變，平均售價預期持平。

市場傳出，中國晶圓代工廠為填補產能，以低價向台灣IC設計廠爭取訂單，其中，12吋代工價較台灣廠商報價打6折，8吋代工價則降價2至3成，恐引發台灣IC設計廠轉向中國代工廠投片生產，台灣晶圓代工廠聯電和世界先進等營運將受到衝擊。

面板驅動IC廠敦泰今天表示，目前中國大陸代工廠殺價爭取訂單情況並不明顯。

聯電強調，第4季展望不變，平均售價預期持平。聯電10月底法人說明會時預期，各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯下降趨勢，第4季晶圓出貨量與美元產品平均售價都將較第3季持平。

世界先進先前指出，因整體市場產能供過於求，存在一定程度的價格壓力；不過，去中化的電源管理晶片訂單，將可抵消中國廠商競爭影響。

IC設計 晶圓代工廠 聯電

延伸閱讀

中型100期 今天掛牌

創意11月營收月增23％ 聯電月減6.1％

聯電、聯發科 押長天期

外資賣超321億、賣超冠軍竟是它！但卻大買這些金融股

相關新聞

傳中國代工廠殺價搶單 聯電：第4季展望不變價格持平

晶圓代工成熟製程供過於求，市場傳出中國大陸廠商採取低價策略，爭取台灣IC設計廠訂單。IC設計業者表示，目前情況並不明顯。...

輝達瞄準東南亞主權AI 攜台鏈衝一波 千億商機來了

輝達（NVIDIA）東南亞主權AI建設動起來，要在泰國、印尼與當地大咖攜手建置主權雲與主權AI資料中心園區，獲得泰國總理...

晶圓代工成熟製程紅鏈 六折價搶單 衝擊聯電、世界先進

晶圓代工成熟製程供過於求，陸廠為填補產能，近期祭出「見骨價」向台灣IC設計業者招手投片，其中，12吋代工價最多較台灣晶圓...

宏碁施振榮：85歲將二次退休 交棒營利事業職位

宏碁（2353）集團創辦人施振榮6日舉辦「退休20週年感恩音樂會」在舞台上向大家感恩致謝時突發豪語許願說，將在85歲時二...

標普和那指創新高 關注Fed利率政策與台積電營收

美股6日標準普爾500指數和那斯達克指數創歷史新高。台股6日終場收23193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，...

鴻海、廣達追捧主權AI 產業大咖所見略同

隨著全球各國都把資料視為戰略資源，讓主權AI同步興起，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、鴻海董事長劉揚偉，以及廣達執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。