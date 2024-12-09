傳中國代工廠殺價搶單 聯電：第4季展望不變價格持平
晶圓代工成熟製程供過於求，市場傳出中國大陸廠商採取低價策略，爭取台灣IC設計廠訂單。IC設計業者表示，目前情況並不明顯。晶圓代工廠聯電強調，第4季營運展望不變，平均售價預期持平。
市場傳出，中國晶圓代工廠為填補產能，以低價向台灣IC設計廠爭取訂單，其中，12吋代工價較台灣廠商報價打6折，8吋代工價則降價2至3成，恐引發台灣IC設計廠轉向中國代工廠投片生產，台灣晶圓代工廠聯電和世界先進等營運將受到衝擊。
面板驅動IC廠敦泰今天表示，目前中國大陸代工廠殺價爭取訂單情況並不明顯。
聯電強調，第4季展望不變，平均售價預期持平。聯電10月底法人說明會時預期，各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯下降趨勢，第4季晶圓出貨量與美元產品平均售價都將較第3季持平。
世界先進先前指出，因整體市場產能供過於求，存在一定程度的價格壓力；不過，去中化的電源管理晶片訂單，將可抵消中國廠商競爭影響。
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