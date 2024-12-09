標普和那指創新高 關注Fed利率政策與台積電營收
美股6日標準普爾500指數和那斯達克指數創歷史新高。台股6日終場收23193.27點，下跌74.67點，跌幅0.32%，成交值新台幣3609.33億元。法人表示，財政部將公布11月進出口統計，台積電即將公布11月營收，將是市場關注焦點。
凱基投顧表示，台股6日出現漲多後震盪走勢，不過震盪回檔幅度有限，且成交金額出現萎縮，呈現價穩量縮強勢整理格局，短中期均線持續偏多。
法人指出，美國聯準會（Fed）訂本月17至18日召開政策會議，市場關注是否繼續降息。
美國11月就業報告優於預期，美股6日漲跌互見，道瓊工業指數終場下跌123.19點或0.28%，收在44642.52點；標準普爾500指數上漲15.16點或0.25%，收6090.27點；那斯達克指數上漲159.05點或0.81%，收19859.77點，費城半導體指數上漲34.931點或0.69%，收5061.297點。
觀察6日三大法人籌碼動向，三大法人合計賣超20.89億元，其中自營商賣超17.63億元、投信賣超23.28億元，但外資及陸資買超20.02億元。
外資買超前10名為復華台灣科技優息、群創、新光金、元大滬深300正2、華航、富邦金、緯創、凱基金、元大美債20正2及國泰20年美債正2。
外資賣超前2名為鴻準、神達，另外賣超台積電3349張。
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