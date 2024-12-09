陸晶圓代工市占率攀升 紅潮來襲

中國大陸企業擴張不手軟，積極搶食市占率。以上季全球前十大晶圓代工廠為例，台積電以先進製程領先優勢市占大增，但成熟製程台廠像是聯電、力積電以及世界先進等全面黯淡，反觀大陸晶圓代工一哥中芯國際、二哥華虹半導體等市占則揚升，顯現紅潮來勢洶洶。

觀察陸系業者的產能進展，中芯國際月產能由今年第二季的八十三點七萬片八吋晶圓約當量，增加至第三季約八十八點四萬片；華虹半導體新的十二吋生產線建設進展順利，預計今年底至明年初進行試產和各技術平台的流程驗證。

根據研調機構TrendForce公布的今年全球前十大晶圓代工概況，中芯國際自今年第二季市占率百分之五點七提升到第三季的百分之六，高於聯電的百分之五點二；華虹半導體也從百分之二點一上升至百分之二點二。相形之下，聯電、世界先進和力積電等台廠，第二、三季的全球市占率均呈現下滑。

從業績來看，中芯國際今年第三季財報顯示，受晶圓銷售量增加和產品組合變化影響，當季營收廿一點七億美元、年增率百分之卅三點九，創歷史新高；獲利為一點四八億美元（約台幣四十八億元），年增率百分之五十八點三。至於華虹半導體今年第三季財報顯示，受半導體整體復甦影響，尤其消費電子和部分新興應用等領域需求好轉，單季獲利四四八一點六萬美元（約台幣十四點六億元）、年增百分之二二二點六；針對後市，華虹正面看待在無錫新十二吋產線的建設持續按照計畫推進，預計各製程平台的試生產及驗證將會在今年底到明年初全面展開，帶動公司整體營運表現。