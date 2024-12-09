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鴻海、廣達追捧主權AI 產業大咖所見略同
隨著全球各國都把資料視為戰略資源，讓主權AI同步興起，包括輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、鴻海（2317）董事長劉揚偉，以及廣達（2382）執行副總暨雲達總經理楊麒令等產業大咖，都看好主權AI長期發展。
黃仁勳認為，世界正在經歷第二波AI浪潮，科技巨頭到AI新創公司，甚至整個科技業，是第一波推動AI浪潮的主要推手；至於推動第二波AI浪潮的將會是各國政府 ，因為他們開始意識到，每個國家地區都需要建立自己的AI，也就是主權AI。
輝達是主權AI的提倡者，黃仁勳也不斷呼籲各個國家建立自己的主權AI。
劉揚偉認為，大家都聽過主權AI，未來將會看到主權伺服器的興起，這是趨勢。他強調，未來在伺服器製造上，會在當地國家製造給當地國家使用。
楊麒令表示，AI即國力已成為很自然的現象，所有國家都會想要AI落地，廣達也有與相關在地資料中心接觸。
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