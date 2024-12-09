太陽能大廠元晶報捷 出貨特斯拉

大陸太陽能廠啟動自律性減產，帶旺台廠海外接單之際，國內太陽能大廠元晶（6443）率先傳出接單捷報，該公司與特斯拉合作開發多年的先進屋頂型太陽能板已開始出貨到美國，明年有望擴大供貨量，並有望應用在特斯拉電動車上，藉此挹注業績。

針對特斯拉訂單，元晶一向不評論客戶。據悉，特斯拉對元晶的先進型屋頂太陽能板要求甚嚴，肉眼辨識下，外觀必須與正常屋瓦一樣，而且不能反光，發電效率也要更好，「非常難做」，也因質量高，頗受美國用戶青睞。

法人指出，未來若太陽能板成為電動車標配，用量相當可觀，元晶與特斯拉一直以來的合作關係都相當密切，最有機會取得訂單。