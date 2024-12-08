亞太資通訊科技聯盟大賽 台灣奪4金4銀1銅3優勝
數發部數位產業署今天表示，今年度亞太資通訊科技聯盟大賽（APICTA Awards），台灣代表隊在5G/6G半導體晶片通訊應用等領域提出創新方案，獲得4金4銀1銅3優勝的成績，且時隔9年後，台灣再度爭取到2025年競賽主辦權。
亞太資通訊科技聯盟（Asia Pacific ICT Alliance，APICTA聯盟）為亞太地區最具影響力的資通訊產業組織，今年在汶萊斯里巴卡旺舉辦的亞太資通訊科技聯盟大賽競賽活動，吸引來自15個經濟體的180個團隊，共280件作品互相較勁。
數發部今天發布新聞稿，台灣自2013年推派代表隊參與競賽，已累積29面金牌與64面銀牌，成功把獲獎方案推向國際市場。台灣代表隊今年在智慧商業、5G/6G半導體晶片通訊應用、軟體服務等關鍵領域，提出多元創新解決方案，榮獲4金4銀1銅3優勝的亮眼成績。
數發部進一步說明，其中，繁晶科技的「5G/6G開放式基地台與衛星通訊基頻晶片」、伊斯酷軟體科技的「Robotiive」等解決方案深獲競賽大會肯定。
數發部指出，台灣曾在2016年成功舉辦過APICTAAwards，時隔9年，台灣再度爭取到2025年APICTAAwards競賽主辦權。
數發部數位產業署代理署長林俊秀在汶萊的頒獎典禮上，代表台灣正式承接2025年主辦旗幟，宣布2025APICTA Awards將重返台灣。
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