一個中文字也能當網址 貓、蛤、花都有人青睞

台灣網路資訊中心針對台灣國碼域名開放一字元中文註冊，累計近250筆註冊量；有些反映個人偏好如「貓.tw」與「龍.tw」，也有業者看中業務關聯性率先註冊「花.tw」與「麵.tw」，時下流行語如「冏.tw」、「蛤.tw」也有人選用。

域名如同網路世界的門牌，具備唯一性，輸入域名時會導引對應到網站的IP位址。現實生活中好的地段房子可能早在預售期就被買走，網路世界中熱門的域名也可能提早被卡位。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）今年10月底宣布，網址最後顯示為「.tw/.台灣」的台灣國碼域名開放一字元中文註冊，意味一個中文字也能當網址，先開放2週搶先註冊期，11月22日已全面開放註冊。

TWNIC執行長余若凡接受中央社採訪時表示，2010年就開放中文兩字元以上可以註冊域名，以台灣食物「米苔目」為例，如果翻譯成英文，沒那麼好懂，如果是中文就非常一目了然，因此也有業者選擇註冊「米苔目.tw」來增加識別度，這次一字元中文註冊約有1萬3000多個中文字可申請。

目前進入全面開放註冊期，余若凡觀察，現在累計246筆註冊數，形容詞占比達26%居冠，再來是產品類型近19%。註冊者包含個人社群經營者與公司法人等，個人註冊者有些是具備資訊背景學生，有些使用者則選擇有個人意象與偏好用詞，如貓跟龍，部分也使用時下流行用語，像是冏、蛤等。

余若凡指出，域名就像在網路世界擔任房東，打造「自己一片天地」，不用擔心網路服務、數位平台結束營業時，以前放在上面的內容就會流失。一字元中文網域名稱具備好記等特性，品牌也可以選擇簡潔的域名加強辨識度，這次也有花藝公司註冊使用「花.tw」，乾拌麵業者選用「麵.tw」。

記者實測發現，「金.tw」連到台灣近期奪下2024年世界棒球12強賽冠軍的英文新聞，也有不少學生會特別註冊域名來作為個人網站，其餘仍有不少註冊域名還沒實際使用。

余若凡解釋，因架設網站需要2到3個月時間，有些註冊者可能會先測試使用其他網站，等自家網站完成後，再讓註冊域名導到自己的網站。

除此之外，網路上的域名也能成為投資標的，TWNIC觀察，少數註冊者會直接在網站上提供聯繫方式，可能著眼未來域名轉手價格。以搶先註冊期費用一年新台幣4000元為例，若超過4000元就算有獲利空間。