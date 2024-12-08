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電商防詐聯防通報平台 累計封鎖逾400個詐騙網站

中央社／ 台北8日電
數發部推動成立「電商防詐聯防與通報平台」，目前機制運作1年多，包括momo、蝦皮、酷澎、東森購物等近30家業者都加入，累計停止解析逾400個詐騙網站。圖／聯合報系資料照片
數發部推動成立「電商防詐聯防與通報平台」，目前機制運作1年多，包括momo、蝦皮、酷澎、東森購物等近30家業者都加入，累計停止解析逾400個詐騙網站。圖／聯合報系資料照片

數發部推動成立「電商防詐聯防與通報平台」，目前機制運作1年多，包括momo、蝦皮、酷澎、東森購物等近30家業者都加入，累計停止解析逾400個詐騙網站，未來希望拉更多業者一起加入聯防平台。

數發部去年攜手中華民國無店面零售商業同業公會、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會3大協會，推動成立「電商防詐聯防與通報平台」，希望建立機制，讓電商可以快速通報詐騙網址，也讓詐騙廣告快速下架。

數發部指出，當初跟3個協會合作，就是著眼包含業界的B2C跟C2C平台。業者可以透過登入電商防詐聯防與通報平台，回報可疑網址，確認後再通報財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）停止解析詐騙網站，或是通報Meta平台下架詐騙廣告。

目前全台10大電商幾乎都有加入電商防詐聯防通報平台，包含momo、蝦皮、酷澎、樂天市場、東森購物、生活市集、博客來等業者。

委託執行的工研院指出，主要是透過公協會推廣這套機制，大概近30家電商加入，未來希望透過台灣數位信任協會持續擴大範圍，讓更多電商加入聯防平台通報可疑網址。

至於被通報的詐騙網站內容，工研院觀察，主要有2大類型，一種是仿冒消費品的網頁，例如原本只做內衣褲的品牌，被偽冒有賣襯衫，另一種則是類似釣魚網站，可能仿冒平台入口網站或客服網站，騙取民眾帳號密碼或是金融卡等資訊。

目前電商防詐聯防通報平台已運作順暢，從通報到停止解析網站時間多數在24小時內完成。

數發部指出，建立電商詐騙網址情資通報聯防機制等，目前依內政部警政署通報民眾報案解除分期付款詐騙案件，自去年7月起數發部接獲通報電商業者案件已逐步下降，已獲成效。

數發部 詐騙 電商

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